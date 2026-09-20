2021'den beri Berlin Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan siyasetçi Elif Eralp'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Elif Eralp kimdir? Elif Eralp kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ELİF ERALP KİMDİR?

Elif Eralp 1981 yılında Münih'te doğdu. Münih'te büyüdü ve daha sonra babasının doktor olarak çalıştığı Dortmund'da yaşadı. Sekiz yaşındayken ailesi Hamburg'un Altona semtine taşındı ve Elif Eralp eğitimini orada tamamladı.

Eralp, liseden mezun olduktan sonra 2001-2007 yılları arasında Hamburg Üniversitesi'nde hukuk okudu. Hukuk alanındaki devlet sınavını geçerek eğitimini tamamladı.

2009 yılında Hamburg'da İkinci Devlet Hukuk Sınavı'nı geçerek hukuk eğitimini bitirdi.

ELİF ERALP'İN SİYASİ YAŞAMI...

2010 yılında Sol Parti'nin (Die Linke) meclis grubunun "Sivil Haklar ve Demokrasi" çalışma grubunda hukuk politikaları danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında partiye katılan Eralp, Aralık 2018'de Die Linke'nin Berlin eyalet örgütünün 7. eyalet parti kongresinde ilk kez eyalet yürütme kuruluna, Mayıs 2025'teki 10. eyalet parti kongresinde ise ilk kez eyalet başkan yardımcılığına seçildi.

2019 yılının ortalarında Eralp, eyalet yürütme kurulu üyeleri Hamze Bytyci, Ferat Koçak ve Belma Bekos ile birlikte, ırkçılığa maruz kalmış parti üyelerinin daha fazla dahil edilmesini savunan ülke çapındaki Links*Kanax ittifakını kurdu. Eralp ve çalışma arkadaşları, parti içinde göçmen kökenli daha fazla insanı örgütlemek ve onlarla etkileşim kurmak amacıyla stratejiler geliştirmek üzere bir çeşitlilik komitesi kurulmasını da savundu.

2021 yılında Die Linke'nin Berlin örgütü Eralp'ı Friedrichshain-Kreuzberg 2 seçim bölgesinde doğrudan temsilci ve 2021 Berlin eyalet seçimleri için eyalet listesinde yedinci sıra için aday gösterdi. Görevdeki Yeşil Parti adayı Marianne Burkert-Eulitz'e %38,5'e karşı %28,5 oy oranıyla kaybetmesine rağmen, eyalet listesinde yedinci sırada yer alması, yine de Berlin Temsilciler Meclisi'ne girmesine ve Die Linke'nin grubuna katılmasına olanak sağladı. 2023 yılında yeniden seçildi. Şimdi ise Berlin Eyalet Seçimleri'nde Die Linke'nin baş adayıdır.

ELİF ERALP'İN KİŞİSEL HAYATI...

Elif Eralp, evli ve iki çocuk annesidir.