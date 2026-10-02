Elif Esen'in hayatı ve kariyeri sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Elif Esen kimdir? Elif Esen kaç yaşında, nereli? Elif Esen'in hayatı ve kariyeri...

ELİF ESEN KİMDİR?

Elif Esen, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji kürsüsü Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi alanında tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı, AB Proje yönetimi, Girişimcilik sertifika eğitimlerini aldı. KADEM ve ÇOGEL gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Dezavantajlı çocuk ve gençlerin toplumsal uyumu ve istihdam edilebilirlikleri, göç ve toplumsal etkileri konusunda çalışmalar yaptı.

ELİF ESEN'İN SİYASİ KARİYERİ VE HAYATI

2002 yılından itibaren aktif olarak siyaset ve sivil toplum alanlarında çalışmalar yaptı. 9 Mart 2020 tarihinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyesi oldu. 29 Aralık 2020 tarihine kadar partinin sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev aldı. Büyük kongreden sonra kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri ve ekonomik sıkıntılar konusunda gündeme gelen açıklamalarda bulundu. 2023 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekili olarak seçildi.

ELİF ESEN EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk annesi ve bir torun sahibidir.