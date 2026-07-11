Elite World'den turizm çağrısı: ‘Tanıtım birlikte yapılmalı’

ElIte World Hotels&Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Türkiye’nin turizm açısından tanıtımının iyi bir strateji ve her kademede işbirliği gerektirdiğini vurguladı.

1976’da, Tahran Oteli’yle Van’da başlayan turizm yolculuklarının 50’nci yılı nedeniyle gazetecilerle buluşan ve güncel soruları da yanıtlayan Elik Bezaroğlu, özellikle bölge ve şehir tanıtımlarında kamudan yerel yönetime sivil toplumdan iş dünyasına herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Elik Bezaroğlu şöyle devam etti: “Tanıtım birlikte yapılmalı ve çok yönlü olmalı. Herkes taşın altına elini koymalı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bu açıdan önemli bir örnek. Bu iş bir strateji ve bütçe gerektiriyor. Biz de otel yatırımımızın olduğu her yerde önce destinasyonu tanıtıyoruz. Ayrıca ulaşım da işin çok belirleyici bir yönü. Çünkü ulaşım yoksa turizm zor. Örneğin Van’da bu sorun yaşanıyor. Uçuş sayısının artması temel talep.”

Yeni “çözüm süreci”nin turizme etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan grubun operasyondan sorumlu başkan yardımcısı Bünyamin Öztürk de ”Özellikle bu bölgedeki otel yatırımlarını pozitif etkiliyor” dedi.

70 YATAKTAN 5 BİNE

Emel Elik Bezaroğlu ve Bünyamin Öztürk’ün yaptığı açıklamalara göre grup, yeni dönemini “Bir dünya var” yaklaşımı ve deneyim odaklı vizyonuyla şekillendirdi. 70 yataklı Tahran Oteli’yle başlayan ve bugün 19 şehirde 35 otel ve 5 bini aşkın yatak kapasitesine ulaşan grup, 2030 yılında 70 otele ulaşma hedefiyle hareket ediyor. Ağustosta Van’daki üçüncü otelini açacak olan grup, yıl sonuna kadar Hollanda (Amsterdam) ve Kazakistan’daki (Çimkent) tesislerle hizmet vermeye başlayacak. “Franchise” gibi modellerle de büyüyen grup, Fildişi Sahili’ndeki otelini ise Haziran 2027’de tamamlamayı planlıyor. Yenileme sürecinde olan Tahran Otel ise kısa süre içinde yeniden hizmet verecek.