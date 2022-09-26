Eliyle plakayı kapatmıştı, cezadan kaçamadı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:03

TEM Otoyolu'nda 25 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde 34 CER 516 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Berkay T., Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiği sırada, arkasında oturan arkadaşına plakayı kapattırdı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Çevredeki sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsü Recep Berkay T.'ye, 'Tescil plakasının okunmaması için kapatmak' suçundan 750 lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 196 lira olmak üzere, toplamda 946 lira para cezası kesildi.