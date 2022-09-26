Eliyle plakayı kapatmıştı, cezadan kaçamadı
TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken arkadaşına motosikletinin plakasını kapattıran sürücü Recep Berkay T.'ye 946 lira para cezası kesildi.
TEM Otoyolu'nda 25 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde 34 CER 516 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Berkay T., Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiği sırada, arkasında oturan arkadaşına plakayı kapattırdı.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Çevredeki sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsü Recep Berkay T.'ye, 'Tescil plakasının okunmaması için kapatmak' suçundan 750 lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 196 lira olmak üzere, toplamda 946 lira para cezası kesildi.
Video Haberler
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- ABD'deki İran protestolarına sürpriz katılım
- 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'
- İşte vize işkencesinin perde arkası