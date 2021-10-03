Elma bahçesinde işçilerin bıçak ve sopalı kavgası: 3 yaralı
Karaman'da bir elma bahçesinde çalışan iki işçi grubu arasında çıkan kavgada Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. yaralandı.
Olay, Karaman merkeze bağlı Güdümen köyü yolu üzerindeki elma bahçesinde meydana geldi.
Bahçede çalışan biri 35, diğeri 20 kişilik işçi grubu arasında çıkan kavgada işçilerden Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. bıçak ve sopa darbeleri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.
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