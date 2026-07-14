Emekçi, PTT’nin personel sistemini sil baştan değiştiren teklife tepkili: Sendikalardan itiraz var

Teklif bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifin PTT’ye yönelik maddelerine hizmet kolundaki bütün sendikalardan itirazlar var. Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen, İHS’yi imzalayarak kurumda kalmak isteyen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkının saklı kalmasını istedi. Birlik Haber-Sen’in diğer talepleri de şöyle:

“Personel ücretlerini belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmamalı ve Cumhurbaşkanınca belirlenecek üst sınır ile birlikte alt sınır da belirlenmeli, bu alt sınır en düşük devlet memuru maaşının altında olmamalıdır. Kanuna iş güvencesi ile ilgili hüküm eklenmelidir. Özellikle dağıtıcı/postacı personelin diğer kamu kurumlarına geçişlerinde memur unvanı ile geçmeleri sağlanmalıdır. Aksi takdirde dağıtıcı/postacı personel 55 yaşında emekli olacak ve gittiği kurumda postacı unvanı ile ilgili yapacağı iş bulunamayacağından atamaya yetkili amirin keyfiyetine göre çalıştırılması kabul edilmeyecek bir husustur.”

‘TEK TİP İSTİHDAM’

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Haber-Sen, İHS yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesini, kurumda tek tip istihdam modelinin Devlet Memurları Yasası’na tabi, güvenceli kamu personeli sistemi çerçevesinde oluşturulmasını talep etti. İHS’ye geçişin tamamen personelin özgür iradesine bırakılmasını, başvuran tüm personele geçiş hakkı tanınmasını isteyen Türk Haber-Sen, diğer taleplerini de şöyle sıraladı:

“Zorunlu nakil uygulaması kabul edilemez. Mevcut statüsünü korumak isteyen personelin PTT AŞ bünyesinde görevine devam etmesi güvence altına alınmalı, kurum değişikliği yalnızca personelin kendi talebi doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Ücret sistemi eşit işe eşit ücret ilkesi, objektif kriterler ve toplu sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenmelidir. Çalışanların mali hakları idarenin takdirine bırakılmamalıdır.”

HABER-SEN’DEN PROTESTO

KESK’e bağlı Haber-Sen dün yurt genelinde yaptığı basın açıklamaları ile düzenlemeyi protesto etti. “İki asırlık çınar” olan PTT’nin içinin boşaltılmasına, “emekçinin haklarının gaspedilmesine” geçit vermeyeceklerini belirten Haber-Sen, diğer kamu kurumlarına geçiş yapacak olan emekçilerin, keyfi atamalarla mağdur edilmeden, mezun oldukları bölümlere göre adil kriterlerle atanmasını istedi. Bu geçişlerde hiçbir mali, sosyal ve özlük hakkı kaybı yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Haber-Sen, PTT bünyesinde kalmayı tercih eden personelin mevcut tüm haklarının eksiksiz korunacağı hukuki bir formülün yaşama geçirilmesini istedi. Dağıtım personelinin diğer kurumlara “memur” ünvanıyla geçiş yapması talep edildi. Haber-Sen, İHS’lilerle ilgili yönetmeliğin iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran maddesinin de hemen iptal edilmesini istedi.

‘İŞ GÜVENCESİ VE KADRO’

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Güven Haber-Sen de teklife ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“İHS personelinin beklentisi yalnızca ücret artışı değildir. En önemli talepleri iş güvencesi ve kadro hakkıdır. Hazırlanacak İHS yönetmeliğinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri esas alınarak hazırlanması; görev güvencesi, kariyer, liyakat ve sosyal hakların güvence altına alınması gerekmektedir... PTT’nin yeniden yapılandırılması; 399 sayılı KHK’lı personelin taleplerini, İHS personelinin iş güvencesini ve taşeron çalışanların kadro beklentisini birlikte ele alan adil bir anlayışla yürütülmelidir.”