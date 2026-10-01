Emekçiler çalışma yaşamındaki sorunları bir kez daha iktidara iletti: Talep çok, sonuç yok!

DİSK yönetimi önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti. Ziyarette çalışma yaşamındaki sorunlar bir kez daha bakana iletildi. Alınan bilgiye göre, çalışma hayatını düzenleyen yasalarda 12 Eylül döneminde kalma düzenlemelerin değiştirilmesi istendi. Grev ve toplu sözleşmenin önündeki engeller aktarıldı. Bu konuda değişiklikler yapılması talep edildi.

VERGİDE ADALET İSTEMİ

Ücretler üzerindeki ağır vergi yüküne dikkat çekildi. Yıl başında alınan ücretin ilerleyen aylarda vergi dilimleri nedeniyle azaldığına işaret edildi. Vergide adaletin sağlanması istendi. Başta asgari ücret olmak üzere çalışanların gelirlerinin artırılması talep edildi. Emeklilerin yaşam koşullarına dikkat çekildi. Geçtiğimiz günlerde bir emeklinin geçinemediği için intihar ettiğine işaret edildi. Emekli aylıklarının artırılması talep edildi. Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi talepleri karışında bakan, iktidar olarak çalıştıklarını belirtmekle yetindi. İş yasalarındaki değişiklikler konusunda taslak çalışmaları olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki günlerde sosyal taraflarla bir araya geleceklerini söyledi. Bu kapsamda ekim ayında Üçlü Danışma Kurulu’nun toplanacağı da öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek. DİSK kasım ayında saha çalışmalarına başlayacak. Asgari ücret konusunda taleplerini dile getirecek.