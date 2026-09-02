Emekçilerin sesi Şükran Soner yaşamını yitirdi: Emeğin ve örgütlü mücadelenin ön saflarında her zaman yerini aldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner, hayatını kaybetti.

Gazeteciliğe genç yaşta başlayan ve özellikle işçi, emek ve eğitim sayfalarıyla öne çıkan Soner, meslek yaşamı boyunca yalnızca haber takip etmekle kalmadı; sendikal örgütlenme, emek mücadelesi ve sivil toplum çalışmalarının da içinde yer aldı.

ŞÜKRAN SONER İÇİN İLK TÖREN BUGÜN CUMHURİYET'TE

Şükran Soner için ilk tören bugün saat 11.30'da Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'da bulunan merkezinde yapılacak.

Soner, öğle namazı sonrası Şişli Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yaklaşık 60 yıllık gazetecilik yaşamında işçilerin, emekçilerin, kadınların ve ezilenlerin sesi olan Soner’in vefatı, basın ve emek dünyasında büyük üzüntü yarattı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), DİSK, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve çok sayıda siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu, yayımladıkları mesajlarla Soner’i andı.

Soner’in vefatının ardından taziye mesajları yayımlandı:

- Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK): Cumhuriyet çınarımız ışığımız olmaya devam edecek.

- Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş: İşçilerin, emekçilerin, gazetecilerin daha insanca yaşayabilmesi için yürütülen mücadelenin kalem haliydi Şükran abla.

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC): Başarıyla uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak mesleğine hizmet eden Şükran Soner’i hiç unutmayacağız.

- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): Meslek hayatı boyunca emeğin ve emekçinin sesi olmuş, basın çalışanlarının örgütlü mücadelesinin ön saflarında yer almış deneyimli gazeteci Şükran Soner’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Yaşamı boyunca demokrasi ve insan haklarından yana duruşuyla belleğimizde yer edinen değerli kalem Şükran Soner’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

- Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: DİSK davası sürecinde arşiv niteliği taşıyan bir gazetecilik mirası bıraktı ve DİSK Tarihi 3 kitabının mimarı oldu. Soner, onurlu gazeteciliğin simge isimlerinden biri oldu, işçi sınıfının hafızasını oluşturdu ve son ana kadar yazmaya devam etti.

- Birleşik Metal İş Başkanı Özkan Atar: Biz işçilerin sesini duyurdu ve bu mücadelenin içerisinde tüm benliğiyle yer aldı. Anısını mücadelemizde yaşatacağız. n eski DİSK genel başkanı Rıdvan Budak: Sanki o davanın bir parçasıymış gibi, tek gün bile gelmemezlik etmeden, takip edip yanımızda oldu. Onun usta kalemi sayesinde DİSK davası kamuoyunun vicdanında beraat etti.

- ESKİ DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: Kalemini sermayenin, zorbalığın ve haksızlığın yanında değil; emekçinin, ezilenin ve hakkını arayanların yanında kullandı. n Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu adına Başkan Rutkay Aziz: Uzun yıllar boyunca gazeteciliğe, emek mücadelesine ve toplumsal yaşamımıza sunduğu değerli katkılarıyla iz bırakan Şükran Soner’i saygıyla anıyoruz.

- Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı (ADD) Hüsnü Bozkurt: Daima halkın haber alma özgürlüğünü savunmuş, ömrünü Atatürk ilke ve devrimlerine, ulusal birliğe, emek mücadelesine ve sendikal örgütlülüğe adamış çok değerli bir Cumhuriyet kadınını, kaybettik.

- Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: Gazeteciliği boyunca emekten, demokrasiden, insan haklarından ve özgürlüklerden yana tavrıyla örnek olan Sayın Şükran Soner, kalemi ve mücadelesiyle daima hatırlanacak.

- Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan: Ardında yarım asrı aşan bir gazetecilik emeği ve onurlu bir mücadele bıraktı. Işıklar içinde uyusun.

- Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: Türk basınının önemli isimlerinden, eski TGS genel başkanı Şükran Soner’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.

- YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Kalemini emeğin hakkından yana kullanan gazeteciler, Şükran ablayı unutmayacak.

- YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Emek mücadelesinin öne çıkan kalemi Şükran Soner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

- YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Kalemiyle her zaman ezilenin, işçinin, kadının ve hakkı yenenin yanında dimdik duran gerçek bir Cumhuriyet aydını sevgili Şükran Soner’i kaybettik. Hep özlemle anacağız.

- SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş: Kalemiyle, yüreğiyle her daim emeğin, ezilenin yanında yer alan hak ve adalet yürüyüşçüsü Şükran Soner ablamız gönüllerde yaşayacak.

- 26. Dönem Ankara Milletvekili, Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: Kendisiyle yaptığımız sıcak sohbetleri ve güzel anılarımızı hep özlemle hatırlayacağım.

- 16. ve 22. Dönem Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı: Emek dünyasının değerli yazarı Soner için Cumhuriyet’e, ailesine başsağlığı dilerim.

- Koop-C Yönetim Kurulu: Kalemiyle gerçeğin peşinde olan, emeğin ve emekçinin yanında duran, özgür düşüncenin yılmaz savunucusu; Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Koop-C Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

- Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP): Artık yazılarıyla, anılarıyla işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülenlerin hak arama mücadelesinde yaşamaya devam edecek.

- İlerici Kadınlar Derneği (İKD): Emek mücadelesinin kalemi, bir dönem İKD danışma kurulu üyesi olarak kadın mücadelesinde de yerini almış olan dostumuz, yol arkadaşımız, ablamız Şükran Soner’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

- Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 60 yıllık meslek hayatı boyunca emekçilerin, kadınların, insan haklarının ve toplumsal mücadelenin sesi oldu.

- Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Değerli bir Cumhuriyet aydını ve Cumhuriyet kadınını yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.