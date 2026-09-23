Emekli altını unuttu: 'Karnımızı zor doyuruyoruz, çeyrek altının rengi nasıl?'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Aylık gelirlerinin temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmediğini ifade eden vatandaşlar, ay sonunu zor getirdiklerini, gelirlerinden tasarruf ederek birikim yapabilmenin ise mümkün olmadığını söyledi.

"MAAŞ 10 GÜN YETİYOR, 20 GÜN YARDIMLA GEÇİNİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli bir vatandaş, aldığı aylığın 10 gün yettiğini belirterek, “20 günde sağdan soldan çalışmayla, yardımla geçiniyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Emekliyim. Ne tasarrufu, karnımızı doyuramıyoruz. Maaş 10 günü geçiyor, 20 gün de sağdan soldan çalışmayla, yardımla geçiniyoruz. Eskiden tasarruf yapılıyordu, şimdi çok çaresiz millet. Yapan hiç yok. Ben maaşımla 6 çeyrek alıyordum emekli olduğumda. Şu anda 2,5 çeyrek alıyorum. Tasarruf nasıl yapacağız, karnımızı doyuramıyoruz.”

"BEN KARNIMI DOYURAMIYORUM Kİ ÇEYREK ALAYIM"

Bir diğer vatandaş da geçmişte tasarruf yapabildiğini ancak artık gelirinin buna yetmediğini aktararak şöyle konuştu:

“Tasarruf yapamıyorum. Eskiden yapılıyordu, şimdi yok. Hayır, ben karnımı doyuramıyorum ki çeyrek alayım. Verdikleri para başına çalınsın, böyle para mı olur? Kendileri alıyor 200 bin lira, bize veriyorlar 15 bin lira. Öğlen simit, ekmek, poğaça yiyeceğim.”

Başka bir vatandaş ise, “Karnımızı zor doyuruyoruz. Çeyrek altının rengi nasıl? Görmedim, hiç almam. Ne ile alacağım? Kaç lira maaş veriyorlar ki artıracağım?” diye dert yandı.