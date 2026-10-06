Emekli amiral Türker Ertürk’e hapis cezası ve tahliye kararı

Geçmiş yıllarda konuk olduğu programlardaki açıklamaları yüzünden “halkı kin ve düşmanlığa sevk” ve “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla alenen tehdit” iddialarıyla 49 gündür tutuklu bulunan emekli amiral Türker Ertürk dün hâkim karşısına çıktı.

Savunmasında “Niçin burada olduğuma dair bulabildiğim yanıt, muhalif olmam ve basın yoluyla sesimi duyurmuş olmamdır” diyen Ertürk, anonim bir hesabın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nı etiketleyip kendisini hedef göstermesinin ardından soruşturmanın başladığına dikkat çekti.

Savcılık mütaalasında cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu. Mahkeme Ertürk’ün “halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla alenen tehdit” suçlamasından 1 yıl 14 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına, “tutuklu bulunulan süre, tutukluluktan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması ve delillerin toplanmış olması” gerekçesiyle de tahliyesine karar verdi.