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Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında istenen ceza belli oldu

Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında istenen ceza belli oldu

25.08.2026 18:19:00
Güncellenme:
AA
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Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında istenen ceza belli oldu

Bir televizyon programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında iddianame düzenlendi. Ertürk'e yönelik 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 17 Ağustos tarihinde tutuklanan Emekli Amiral Türker Ertürk'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ertürk hakkında iddianame düzenlendi. 

Türker Ertürk hakkında "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk hakkında sosyal medyada yeniden paylaşılan video içeriklerindeki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturmaya gerekçe gösterilen ifadelerde Ertürk şöyle konuşmuştu:

“Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.”

Ertürk’ün avukatı Ayhan Yıldızel, müvekkilinin 20 Mart 2023 tarihinde katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle tutuklandığını belirterek karara tepki göstermişti.

İlgili Konular: #ceza #iddianame #Türker Ertürk

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