Emekli büyükelçi Ümit Yardım, Husilere yönelik operasyon olasılığını değerlendirdi: ‘Bu savaş Türkiye’nin savaşı değil’

Emekli büyükelçi Ümit Yardım, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Suudi Arabistan’a Husi saldırılarına karşı Mekke Savunma Anlaşması’nı devreye sokabilecekleri yönündeki sözlerini değerlendirdi. Fidan, “Ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var” demiş; bu da Türkiye’nin Husilere karşı bir operasyona girişebileceği analizlerini doğurmuştu.

‘MEKKE ANLAŞMA DEĞİL’

Ümit Yardım, öncelikle Mekke Savunma Anlaşması’nın niteliği ile ilgili tartışmalara girerek, “Bu ‘Mekke Anlaşması’na çoğumuz ‘Anlaşma’ demiyoruz. Hükümet diyebilir, bu bir siyasi iradedir. Ama biz demiyoruz, çünkü ortada basın açıklaması dışında bir şey yok, en azından gördüğümüz bir şey yok” dedi. Böyle bir operasyonu olası görüp görmediğine ilişkin soruya, “Bu konuda net bir şey söylemek kolay değil. Hükümetin ne yapıp yapmayacağı konusunda kimse emin olamıyor. Her türlü maceraya açıklar” yanıtını verdi.

‘SAVAŞ TÜRKİYE’NİN SAVAŞI DEĞİL’

Yardım, olası bir operasyona karşı olduğunu söyleyerek, “Bu savaş Türkiye'nin savaşı değil. Suudi Arabistan da bizim müttefikimiz değil. İki yıl öncesine kadar Cemal Kaşıkçı suikastı nedeniyle birbirimize girmemiş miydik? Böyle bir operasyon olursa, Türkiye'nin komşusu İran'la çatışma zemini büyüyecektir. Sünni-Şii meselesi daha ciddi bir hale gelecektir. Sorunlar doğacaktır” ifadelerini kullandı.

Ümit Yardım ayrıca, Türkiye ile Husilerin bulunduğu Yemen’in tarihi bağlarını anımsatan Yardım, “Osmanlı döneminde Türkiye'ye isyan etmemiş tek ülke Yemen’dir. Bu çok önemli bir şey. Niye Türkiye'de ‘Adı Yemen'dir’ diye bir türkü var da, ‘Adı Riyad’dır’ diye bir türkü yok? Çünkü o taraf İngilizlerle birlikte isyan etti. Fakat bizim Yemen halkıyla Osmanlı'dan bu yana insani ilişkilerimiz güçlü. Şimdi diyecekler ‘Orada Husiler var’... Evet ama sonuçta bir harekât olursa ölen de kalan da Yemen halkının kendisi olacak. Bunu Türkiye toparlayamaz” diye konuştu.