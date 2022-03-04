Emekli hekimler seslendi: Geçinemiyoruz

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan son anket çalışmasında sağlıkçıların emekli olduktan sonra da geçinemediği ortaya çıktı. Hekimlerin yüzde 99’u 13 bin lira olan yoksulluk sınırının altında emeklilik ücreti alıyor. Türkiye’nin 61 ilinden toplam 2 bin 153 hekimin katıldığı araştırma sonucunda emekli doktorların dörtte üçü halen çalışmak zorundayım derken, ankete katılan emekli hekimlerin yüzde 85’i de geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı taşıdıklarını ifade etti.