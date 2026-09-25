Emekli intiharının ardından… Siyasilerden peş peşe tepki

Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında emekli bir yurttaş, "Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz" dedikten sonra intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, iki çocuk babası emekli polis Ali Şekeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu, yaşananlara ve emeklilerin maruz bırakıldığı ekonomik koşullara tepki gösterdi.

Şekeroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, emeklilerin yaşam koşullarına şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Feryat ediyor emekli. Açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın neresinde görülmüş açlık sınırının yarısı kadar emeklisine para veren bir ülke? 23 bin lirayla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emeklimiz var. Türkiye'de 28 yaşında yeni yetme gençlerin yüz milyarlarca liralık servetle oynadıkları, 1 milyarlık özel uçaklarla, 750 milyon liralık yatlarla lüks ve şatafatlı bir hayat sürdükleri bir dönemde; üç kuruş beş kuruş parasını biriktirmiş insanlarımızın emeğine göz diken bu çetelerin sefahat içerisinde yaşadığı bir dönemde emeklilerimizin sokakta hak arıyor olmaları vahim bir tablodur."

"HİÇBİR İNSANIN ÇARESİZLİĞİ, HAYATINDAN VAZGEÇECEK KADAR BÜYÜMEMELİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Çok üzgünüm… Ankara’da emeklilerimizin geçim sıkıntılarını ve hak taleplerini dile getirdiği eylem sırasında bir emeklimizin yaşamına son vermesi sözün bittiği yerdir. Hiçbir insanın çaresizliği, hayatından vazgeçecek kadar büyümemeli. Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum."

"İKTİDARI AKLA VE VİCDANA DAVET EDİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Devletine yıllarca hizmet etmiş bir emeklimiz hak arayışında canına kıyıyorsa sözün bittiği yerdeyiz! Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emeklilerimizin yaşadığı sorunları görmeyen iktidarı da akla ve vicdana davet ediyorum."

"YAZIKLAR OLSUN"

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer de yaşananların sorumlusunun iktidarın politikaları olduğuna dikkat çekerek şu tepkiyi gösterdi:

"AKP iktidarı emeklinin gelirini budaya budaya yalnız alım gücünü düşürmedi. İnsanların hayatla kurduğu güveni, gelecek duygusunu ve onurlu yaşama imkânını da aşındırdı. İktidarın 3 yıldır kemer sıktırdığı emekliler artık "kendilerine sıkacak" noktaya geldiler.

Bu sonucu, yıllardır izlenen gelir ve bölüşüm politikaları yarattı. Bunlar kendiliğinden olmadı. Kararları alanlar var. Tercihleri yapanlar var. Bedelini ödeyenler ise milyonlarca emekli.

Bugün Anayasa Mahkemesi’nin önünde bir emeklinin intihar girişiminde bulunması bu yüzden insanın içini yakıyor. Çünkü üç yıldır emekliye “sabret” deniliyor. Üç yıldır fedakârlık hep emekliden, emekçiden, sabit gelirliden bekleniyor.

Saray rejiminin tasarruf olarak gördüğü şey, insanların hayatında yoksulluk, borç ve çaresizlik olarak birikti. Bugün AYM önünde yaşananlar, bu politikaların toplumsal maliyetinin artık rakamlarla anlatılamayacak kadar ağırlaştığını gösteriyor. Yazıklar olsun."

"BU VEBAL HEPİMİZİN BOYNUNA"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de olaya tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu ismi unutmayın: Ali Şekeroğlu. İki evlat babası emekli bir polis memuru. Sırtında sadece Türk bayrağı vardı, bugün AYM önündeydi; artık aramızda değil. 25 yaşındaki tosuncukları fonlarla parayı götürüp korunurken, ömrünü bu ülkeye verenler ölüme mahkum edildi. Bu vebal hepinizin boynuna!"

"EMEKLİLERİN ONUR MÜCADELESİ HEPİMİZİNDİR!"

SOL Parti'den ise "Emeklileri ölüme mahkum edenler mutlaka hesap verecek!" başlığıyla yapılan tepki açıklamasında şunlar yer aldı:

"Bugün hakları için AYM önünde buluşan emeklilerden biri, yaşadığı çaresizlik nedeniyle intihar teşebbüsünde bulundu. “Para için değil, ONUR için!” Bu sözü hiç unutmayın. Bir yanda türlü vurgunlarla servetlerine servet katan bir avuç azınlık, diğer yanda bir ömür çalışan ve bugün açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilen milyonlarca emekli… Başları dik ve onurla gezmek için bir ömür çalışmış emeklilerin ONUR mücadelesi HEPİMİZİNDİR!"

"EMEKLİ ALİ’Yİ İNTİHARA SÜRÜKLEYEN, SERMAYE VE SARAY DÜZENİDİR!"

EMEP Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da yaşananlara şu tepkiyi gösterdi:

"Emekli Ali’yi intihara sürükleyen, sermaye ve Saray düzenidir! Açlık sınırının yarısı düzeyindeki aylıklarla yaşamaya mahkum edilen emeklilerin, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirdikleri eylem sırasında 2 çocuk babası emekli bir polis memuru beylik tabancası ile yaşamını sonlandırmak istedi. Bu sıradan bir intihar girişimi değildir.

Yoksulluğa mahkum edilen bir emekli Saray düzeni tarafından adım adım intihara sürüklenmiştir. AYM binası önünde yaşananlar iktidar eliyle tasarlanmıştır, göz göre göre gelmiştir. Emekliyi intihara sürükleyen yoksulluğun sorumlusu; ülkeyi sermaye için cennet, emekçiler için cehenneme çeviren kapitalist düzenin kendisidir.

Emekliyi intihara sürükleyenler, trilyonları faiz ödemesi adı altında tefecilere aktarırken emeklileri açlığa mahkum edenlerdir. Emekliyi intihara sürükleyenler, 5’li çetelere, yandaş müteahhitlere “garanti ödemeleri” adı altında milyarlar aktarırken emeklileri kümesten bozma otel odalarına mahkum edenlerdir.

Emekliyi intihara sürükleyenler sermayeye oluk oluk ucuz kredi akıtırken hayatını ancak borçla döndürebilen emeklilerin sırtındaki faiz yükünü katlayanlardır. Bu cenderede kendisini yalnız ve çaresiz hisseden tüm işçilere, emekçilere, emeklilere sesleniyoruz! Yalnız değilsiniz, yalnız değiliz! Bu sömürü düzenini birleşerek değiştirebiliriz! Bu düzeni değiştirmek için hemen birleşmeliyiz!"

"ÜLKEMİZDE EMEKLİLERİN GETİRİLDİĞİ NOKTA BUDUR!"

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nden ise olaya ilişkin şu tepki geldi:

"Ankara’da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde yapılan eyleme katılan emekli bir yurttaşımız, geçinemediğini haykırarak intihar girişiminde bulundu. Ülkemizde emeklilerin getirildiği nokta budur!

Yıllardır siyasi iktidarın uyguladığı emek ve halk düşmanı ekonomi politikaları, ekonomik krizin bütün yükünü emekçilerin ve emeklilerin omuzlarına yıkarken; milyonlarca yurttaşımızı açlık, yoksulluk ve geçim kaygısıyla baş başa bırakmıştır.

Sosyal devlet anlayışını tasfiye eden, kamusal kaynakları toplumun ihtiyaçları yerine sermayenin çıkarları doğrultusunda kullanan bu politikalar kabul edilemez. Yıllarca çalışarak bu ülkeye emek veren milyonlarca yurttaşımız; açlık sınırının altında ücretlere, yoksulluğa ve geçim kaygısına mahkûm edilemez.

Emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir, sosyal güvenlik sisteminin bir lütfu değil, yıllarca verilen emeğin karşılığıdır. İnsanca yaşam bir yurttaşlık hakkıdır! Emeklilerimizin açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmediği; emeğin karşılığını bulduğu, eşit ve adil bir ülke için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."