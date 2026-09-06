Emekli öğretmen evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erol Demirdoğan'ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Demirdoğan'ı banyoda hareketsiz halde buldu.

Yapılan ilk kontrolde Demirdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir cinayet şüphesine rastlanılmazken; Erol Demirdoğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.