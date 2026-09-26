Emekliler sokağa indi: 'Bu mücadele bize Şekeroğlu'nun emaneti'

Dün Anayasa Mahkemesi önünde, emeklilerin seyyanen zam talepleriyle ilgili gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son vermişti.

Şekeroğlu'nun yoksulluğun getirdiği çaresizlik ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle yaşamını sonlandırdığını belirten Tüm Emeklilerin Sendikası Ankara Şubeleri bugün Ankara Kızılay Sakarya Caddesi'nde "Ali Şekeroğlu'nun ölümüne neden olan yoksulluğu protesto ediyoruz" isimli bir basın açıklaması düzenledi.

Şekeroğlu'nun yaşadığı trajedinin münferit değil, milyonlarca emeklinin maruz kaldığı. derin yoksulluk ve çaresizliğin sembolü olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini ifade eden emekliler kendilerini "yoksulluğa ve açlığa mahkûm eden sistemin ve seyyanen zam taleplerini görmezden gelen politikaların" hesabını soracaklarını ve seslerini daha güçlü duyuracaklarını vurguladı.

"Seyyanen zam hakkımız söke söke alırız, zam, zulüm, sefalet işte AKP" sloganlarını atarak "Para için değil onurumuz için sokaklardayız" pankartını açan emeklilere SOL Parti, Türkiye Sosyalist Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi ve TMMOB da destek verdi.

"RAZI OLMAYACAĞIZ"

"Kimseden sadaka değil insanca yaşamak istiyoruz" diyen emekliler, "Bu düzene razı olmayacağız. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele bize Ali Şekeroğlu'nun emanetidir" ifadelerini kullandı.