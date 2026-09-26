Emekliler TKP'nin eyleminde konuştu: 'Bir an önce ölmemizi istiyorlar'

Dün Anayasa Mahkemesi önünde, emeklilerin seyyanen zam talepleriyle ilgili gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son vermişti. Bu nedenle Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara Kızılay Sakarya Caddesi'nde "Ekmeğimiz ve onurumuz için paranın saltanatını yıkacağız" isimli bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya Esat Emekli Dayanışma Ağı da katılımı sağladı. Eyleme katılan partililer ve emekliler "Fazlalık değil emekçiyiz" sloganlarını attı. Burada bir emekli açıklamalarda bulundu.

Emekli, "Emekli ücretlerinde iyileştirme yapılması için kaynakların yetersiz olduğunu söyleyen hükümet patronlara yıllık 2.7 trilyonluk teşvik aktarmak için kaynak sıkıntısı yaşamıyor. Bir an önce ölmemizi istiyorlar ancak bizler bu ülkeye bu zenginlikleri yaratanlarız. Yıllardır çalıştık, değer ürettik. Onurlu bir yaşamı hak ediyoruz" dedi.