Emekliler yarın AYM önünde olacak: Seyyanen zamda karar beklentisi

Seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmaması nedeniyle emekli ile çalışan memur maaşları arasındaki makasın açılması memur emeklisinin yoksullaşmasına neden oldu.

Bugün itibarıyla memur maaşının üçte birinin seyyanen zamdan oluşması ve bu seyyanen zammın emekli maaşlarına yansımaması nedeniyle, emekliliği hak ettiği halde yüz binlerce çalışan memur, emekli maaşlarının düşük olması ve geçinememe kaygısıyla emekli olamıyor. Bu nedenle birçok kişi ilerleyen yaşlarına ve birçok kronik rahatsızlıklarına karşın 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kalıyor. Çalışan memurlar emekli olmadıkları için kadrolar boşalamayınca, genç nüfus memur olarak atanamıyor. Genç nüfusa istihdam sağlanamadığından dolayı işsizlik de artıyor.

39 aydır bu hukuksuzluğun sürdüğünü belirten memur emeklisi ekonomik olarak dayanacak gücü kalmadığını vurguluyor. Memur emeklisi diğer emeklilerin de talep ettiği gibi insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürdürmek için hak etmiş oldukları emekli maaşının kendilerine ödenmesini istiyor.

EMEKLİLER AYM'YE GİDECEK

Bu kapsamda Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz seyyanen zam davası açtı. Davayla ilgili Anayasa Mahkemesinde esas yönünden incelemede olan başvurusunun bir an önce karara çıkması için Seyfettin Çilesiz, Avukat Ali Erdem Gündoğan ile Seyyanen Zam Mağdurları Platformunu oluşturan 25 emekli dernek, sendika ve konfederasyonunun katılımıyla yarın bir basın açıklaması yapılacak.

Emekliler saat 15.00’da Anayasa Mahkemesinin önünde toplanacak.