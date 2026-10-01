Emeklilerden 81 ilde ortak eylem kararı: ‘Para için değil onurumuz için!’

Emekli örgütleri, seyyanen zam davasındaki gecikmeyi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun durumunu protesto etmek amacıyla 2 Ekim Cuma günü Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamaları yapacağını duyurdu.

Seyyanen Zam Mağdurları Platformu çatısı altında bir araya gelen 26 emekli örgütü, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz ve Av. Ali Erdem Gündoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin 81 ilinde meydanlara çıkmaya hazırlanıyor. Platform tarafından paylaşılan afişte, ana eylemlerin Ankara Sakarya Meydanı ve İstanbul Kadıköy’de saat 17.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.

AYM DAVASI VE İNTİHAR OLAYI GÜNDEMDE

Yapılması planlanan eylemlerde; Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından esastan incelenen seyyanen zam davasında henüz bir karara varılmamış olması ve 25 Eylül’de Ankara’da AYM önünde gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında, ekonomik sıkıntılar nedeniyle emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun intiharını kamuoyu gündemine taşınması hedefleniyor.

“Para için değil onurumuz için!” sloganıyla hareket eden emekli grupları, taleplerini ve yaşadıkları geçim sıkıntılarını tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak dile getirerek seslerini yetkililere duyurmayı amaçlıyor.