Emekliye ve emekçiye zam yok ama... Büyükelçiliklerden şatafatlı kahvaltı ziyafeti!

Emekliye ve emekçiye zam yapmamak için tüm senaryoları deneyen iktidar, yine itibardan tasarruf etmedi.

Büyükelçilik programları için kesenin ağzının sonuna kadar açıldığı öne sürülürken, Türkiye’nin dünya genelindeki elçiliklerinin Dünya Kahvaltı Günü seferberliği dikkat çekti.

ELÇİLİKLERDE KAHVALTI GÜNÜ KUTLAMASI!

Rusya, Endonezya, Katar ve Tunus gibi birçok ülkede ‘geleneksel Türk kahvaltısı’ organizasyonu düzenlendi. Aşçılar, garsonlar ve elçilik çalışanları yabancı konukları ağırlamak için seferber olurken; kahve, kuymak, menemen ve simit için özel standlar kuruldu.

Sözcü'nün aktardığına göre; davetli olarak gelen iş insanları, politikacılar, sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri farklı lezzetlerle ağırlandı.

RUSYA

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, zengin kahvaltı sofrasıyla bizzat ilgilendi ve hiçbir eksik olmaması için sofrayı dikkatle inceledi.

TUNUS

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen etkinlikte Tunuslu sosyal medya fenomenleri, aşçılar ve gastronomi alanında içerik üreten isimleri ağırladı.

ENDONEZYA

Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Cakarta İletişim Müşavirliği’nin düzenlediği kahvaltı davetinde de, iştah açıcı çeşitler bulunuyordu.

MISIR

Kahire Büyükelçiliği’nde davetliler için onlarca masa kuruldu.

KUVEYT

Kuveyt Büyükelçiliği’nin düzenlediği kahvaltıya da seçkin davetliler katıldı.

KATAR

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kardeşi olan Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ise, davetlileri Türk lokantasında ağırladı.

VAN’DA IRAKLI İSİMLERE KAHVALTI

Van’da da, kentin kahvaltı kültürünü tanıtmak için onlarca masaya sofralar kuruldu. Yabancı misafirlerin ağırlıkta olduğu etkinliğe Irak’tan Erbil, Duhok ve Soran kentlerinin valileri ile belediye başkanları katıldı.

Kentin ileri gelenlerinin de hazır bulunduğu kahvaltıya dair konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, şunları kaydetti:

“Otlu peynirimizden murtuğaya kadar yaklaşık 20 tescilli ve tescil yolundaki yöresel ürünümüzle bu sofra insanlığa sunulmuş bir mirastır.”