EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’dan madencilere müdahaleye tepki

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Yıldızlar Holding’e bağlı iş yerlerinde ücret ve alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle eylem gerçekleştiren Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

"İŞÇİLERİN HAKLI MÜCADELESİ DURDURULAMAYACAK"

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldızlar Holding tarafından ücretleri ve alacakları gasp edilen Bağımsız Maden-İş üyesi madenciler, bugün hakları ve gelecekleri için sürdürdükleri mücadele sırasında saldırıya uğradı. İşçilerin haklarına çökülürken, en ağır koşullarda çalıştırılırken, iş cinayetlerinde katledilirken sesi çıkmayan Saray düzeni, söz konusu hak aramak olunca copla, gazla, tazyikli suyla müdahale etmekte mahir kesiliyor.

İşçilerin örgütlenme ve hak arama mücadelesine yönelik bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Madencilerin yanındayız. Saldırılar, baskılar ve tehditler işçilerin haklı mücadelesini durduramayacak. İşçilerin talepleri karşılansın, alacakları ödensin, gözaltına alınanlar serbest bırakılsın! Madenciler kazanacak, emek kazanacak!"