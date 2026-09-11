EMEP'li Karaca, Bakan Gürlek'e üniversite öğrencisine yönelik cinsel saldırı ve beraat kararını sordu

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, somut delillere, bilimsel raporlara ve tanık beyanlarına rağmen "mağdurun rızası olduğu" gerekçesiyle Y.E.Ö. hakkında beraat kararı verdiğini aktardı. Saldırının ardından yapılan şikayetten sonra başlatılan incelemelerde ortaya çıkan delillerin, genç kadının cinsel saldırıya uğradığını ispatlar nitelikte olduğunu ileri süren Karaca, buna ramen mahkemenin, delillerin tamamını toplamadan, failin çelişkili beyanları, olay yerinde olmayan tanıkların gerçek dışı beyanlarını esas alarak ve tüm bilimsel delilleri yok sayarak beraat kararı verdiğini savundu.

"ADLİYE KORİDORLARI, FAİLLERİ KORUYAN BİR MEKANİZMAYA DÖNÜŞTÜ"

Karaca, hem ilk derece hem de istinaf aşamasında kanuni zorunluluk olmasına rağmen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilmeden yargılamanın 2 celsede bittiğini vurgulayarak, "Kadınlar her gün sokakta, iş yerinde, üniversitelerde erkek şiddetine maruz kalırken; adliye koridorları kadınları korumak yerine failleri cesaretlendiren, koruyup kollayan birer mekanizmaya dönüştürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Karaca, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"-Somut raporlar, bilimsel deliller ve tanık beyanları dosyadayken çelişkili ve soyut beyanlara dayanarak 'rıza' kılıfıyla beraat kararı veren mahkeme heyeti hakkında bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

-Olay yerinde olmadığı halde fail lehine tanıklık yapan şahıslar hakkında 'yalan tanıklık' ve 'adli makamları yanıltma' suçlarından işlem yapılmış mıdır?

-Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı davalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirim yapılması kanuni bir zorunlulukken, bu davanın Bakanlıktan saklanması ve usul hükümlerinin çiğnenmesi karşısında sorumlular hakkında HSK tarafından bir soruşturma yürütülecek midir?

-Bölge Adliye Mahkemelerinin istinaf başvurularında hiçbir hukuki gerekçe sunmadan reddetme alışkanlığı, cezasızlık politikalarının bir parçası haline gelmiştir. Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin gerekçesiz ret kararı Bakanlığınızca denetim kapsamına alınacak mıdır?

-Cinsel saldırı vakalarında adli ve idari süreçlerin hızlıca kapatılması, delillerin karartılması ve yargının 'rıza' bahanesini cezasızlık gerekçesi yapmasını önlemek adına Bakanlığınızın aldığı somut bir tedbir var mıdır?"