EMEP’li Karaca, Sayıştay’daki usulsüzlük iddialarını Meclis gündemine taşıdı

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sayıştay Denetçisi Burcu Kozba’nın maruz kaldığı uygulamalar ve Sayıştay’daki usulsüzlük iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine getirdi.

17 YILLIK DENETÇİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE YAŞANAN OLAYLAR

17 yıldır Sayıştay denetçisi olarak çalışan Burcu Kozba’nın usulsüzlükleri açığa çıkardığı gerekçesiyle kamu görevinden çıkarıldığını belirten Karaca. “Kozba hakkında çalıştığı süre boyunca 9 kez işten çıkarma kararı verildi ve Kozba her defasında mahkeme kararıyla görevine döndü. Son ihraç kararı ise ‘bir önceki kararın yanlış maddeden verilmesi’ şeklinde gerekçelendirildi” dedi.

Kozba’nın avukatının, müvekkilinin hastaneye gitmek isterken kurum güvenliği tarafından engellendiğini, turnikelerden atlayarak çıkabildiğini ve bu olay öncesinde iş yerindeki kilitli dolap ve çekmecelerinin kırılarak özel eşyalarına el konulduğunu açıkladığını ifade eden Karaca, Kozba’nın bu olayların ardından gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İHALELERİ VE BASKI İDDİALARI

Kozba’nın son olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ihalelerine ilişkin usulsüzlükleri ortaya çıkardığını kaydeden Karaca. Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan’ın denetim raporlarına müdahale ettiği, bulguların raporlara alınmaması veya çıkarılması için denetçilere tehdit ve baskı uyguladığı yönünde iddiaların bulunduğunu ve kuruma bu konuda mobbing dilekçeleri verildiğini aktardı.

MEB raporlarını hazırlayan 4 kişilik ekibin ağır bir kamu zararını ve usulsüzlüğü tespit etiğinin ifade edildiğini aktaran Karaca, Sayıştay 7. Daire’de süren yargılamaya Ahmet Tezcan’ın müdahil olarak dosyayı kapatmaya çalıştığı ancak usulsüzlük tutarının yüksek olması nedeniyle dosyanın kapatılamadığının öne sürüldüğünü söyledi.

KARACA’NIN MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIĞI SORULAR

Milletvekili Karaca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan şu soruların yanıtlanmasını talep etti: