EMEP'li Karaca'dan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ihale sorusu: Neden hep aynı şirket?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:32

Güncelleme: 01.08.2023 - 15:32

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt kaplama yapım işi için önceki ihale süresi dolmadan yeniden ihale yapıp, 6 seferdir aynı şirkete ihale vermesini gündeme getirdi.

Karaca “Neden ihale süresi dolmadan ihale yaptınız? 2017’den bu yana neden hep aynı şirket ihaleleri kazanıyor?” diye sordu ve belediye yetkililerini açıklama yapmaya çağırdı.

Karaca’nın paylaşımı şu şekilde:

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında yaptığı ve 17 Mayıs 2024 tarihine kadar sözleşmesi olan asfalt kaplama yapım işinin ihale süresi bitmeden yeniden bir ihale açtı.

Ne tesadüf ki ihaleyi kazanan şirket, 2017’den bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerini düzenli olarak kazanıyor!

Daha önce İBB'nin metro kredisine haciz koyduran Met-Gün İnşaat ile organik bağı olan Atis Asfalt, bu son ihale ile altıncı ihalesini kazanmış oldu, böylelikle 1 milyar 677 milyon 108 bin TL’lik ihale aldı.

Soruyoruz:

• İhalenin 730 günlük sözleşmesi bitmeden neden yeni bir ihaleye çıktınız?

• 2017’den bu yana neden hep aynı şirket ihaleleri kazanıyor?

• 2019 yerel seçimlerinden önce İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyelerinden ihale alan firmalar, bu kentlerde AKP kaybedince Gaziantep'e yoğunlaştılar. AKP’ye yakın firmalar Gaziantep'ten ihaleler kazanmaya devam ediyor. Yandaş şirketlere verilmiş sözünüz mü var?

• 28 Temmuz günü imzalanan sözleşmeye göre; asfalt kaplama işinin sözleşmesi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden birkaç gün sonra bitiyor. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Biz kaybedersek asfalt yok” mu demek istiyor?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sorulara yanıt vermelidir.







