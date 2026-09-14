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Emet-Hisarcık yolunda kaza! Araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Emet-Hisarcık yolunda kaza! Araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

14.09.2026 09:24:00
Güncellenme:
İHA
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Emet-Hisarcık yolunda kaza! Araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Edinilen bilgilere göre kaza, Emet-Hisarcık karayolu Yeniceköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

A.P. yönetimindeki 45 KA 7897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü A.P. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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