Emin Olcay'dan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafları: 'Şaşmaz kardeşler dürüst adamlar değil'

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde 12 sezon boyunca 'Ömer Baba' karakterini canlandıran usta oyuncu Emin Olcay, dizinin perde arkasına ilişkin olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Günaydın’a konuşan Olcay; set ortamında yaşanan gerilimleri, yapımcı Osman Sınav’ın aldığı silahlı güvenlik önlemlerini ve yapımın devredilme sürecini anlattı. Usta oyuncu ayrıca dizinin başrolü Necati Şaşmaz ve senaristi Raci Şaşmaz hakkında sert ifadeler kullandı.





"OSMAN SINAV’IN BELİNDE SİLAH VARDI"

Dizinin ilk dönemlerinde set çevresinde ve yapım tarafında sıra dışı olaylara şahit olduğunu belirten Emin Olcay, Osman Sınav'ın projeyi aniden Raci Şaşmaz'a devretmesini "hayatın olağan akışına aykırı" olarak nitelendirdi.

Sınav'ın ofisinde yaşanan bir anıyı paylaşan Olcay, "Bir gece seslendirme için gittiğimde etraf cip doluydu. Osman, beyaz saçlı bir adamla aşağı indi. Kim olduğunu sorduğumda 'Abi bu mafyanın ombudsmanı. Herkesin arasını bulur' yanıtını verdi. Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken de Osman'ın belinde silah görmüştüm. Mafya çatışmalarını anlattığı dönemde tedbir alıyordu" dedi.

"NECATİ VE RACİ ŞAŞMAZ DÜRÜST ADAMLAR DEĞİL"

Devlet Tiyatroları kökenli usta sanatçı, Şaşmaz kardeşlere yönelik sitemini dile getirerek, "Şaşmaz kardeşlere çok kırgınım. Dürüst, düzgün adamlar değiller. Bana ve eşime çok yanlış şeyler yaptılar. 12 sene rol aldım, piyasaya göre çok düşük ücretlere çalıştım. Tiyatrodan öğrencilerim orada oynuyordu, onlara benden çok veriyorlardı. Raci ile ne zaman para konusunu konuşsam 'Çok kötü durumdayız' diyordu" şeklinde konuştu.





"NECATİ BANA ROL TARİF EDİYORDU, MOBBİNG UYGULANDI"

Sette kendisine ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığını ve mobbinge uğradığını öne süren Olcay, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'a ilişkin şu eleştirileri yöneltti:

"Ben hayatımı oyunculuğa adamış bir insanım. Düşünün, Necati bana rol tarif ediyordu 'böyle oyna' diye. Oyunculuğa da bu diziyle başlamış bir insan Necati. Yıllarca onun direk gibi oynamasına katlanmışım. Egosu o kadar yüksek ki farkında değildi. Diziden ayrılmak istediğimi söylediğimde 'Dört bölüm sonra çıkaracağız, o sürede zam yapacağız' dediler. Günah çıkarır gibi zam yaptılar."

FETÖ SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI: "GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN"

Kurtlar Vadisi hakkında geçmişte yürütülen FETÖ soruşturmasına da değinen usta oyuncu, "Soruşturma açılmasını çok doğru buluyorum. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Eğer yanlış şeyler yaptılarsa cezalarını çeksinler, yapmadılarsa aklanırlar. Umarım bundan sonraki yaşamlarında ak pak olurlar" ifadelerini kullandı.