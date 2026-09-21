Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde 12 sezon boyunca 'Ömer Baba' karakterini canlandıran usta oyuncu Emin Olcay, dizinin perde arkasına ilişkin olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Peki, Emin Olcay kimdir, kaç yaşında, nereli? Emin Olcay dizi ve filmleri...

EMİN OLCAY KİMDİR?

Emin Olcay, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ömer Candan (Ömer Baba) karakteriyle tanınan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1946 yılında İstanbul'da doğan Olcay, 2026 itibarıyla 80 yaşındadır.

Olcay'ın sanat hayatı 1964 yılında Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen Peter Pan müzikaliyle başladı. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde oyunculuk, yönetmenlik ve rejisörlük yaptı.

EMİN OLCAY KURTLAR VADİSİ'NDE KİMİ OYNADI?

Emin Olcay, Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Candan, yani izleyicilerin tanıdığı adıyla Ömer Baba karakterini canlandırdı. Olcay, 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra devam yapımlarından Kurtlar Vadisi Pusuda da aynı karakterle yer aldı. IMDb kayıtlarında Olcay'ın Kurtlar Vadisi'ndeki rolü Ömer Candan, Kurtlar Vadisi Pusu'daki rolü ise Ömer Baba/Ömer Candan olarak yer alıyor.

Bu karakter, Olcay'ın televizyon kariyerindeki en bilinen rollerinden biri oldu.

EMİN OLCAY'IN DİZİLERİ

Ferhunde Hanımlar – 1993

Çiçek Taksi – 1995

Deli Yürek – Yakup Efe

Yedi Numara – 2000

Kurtlar Vadisi – Ömer Candan

Karagümrük Yanıyor – İzzet

Kurtlar Vadisi Pusu – Ömer Candan

Gönül Bahçesi – Hikmet Ulupınar

Nakş-ı Dil Sultan – İbrahim

Esir Sultan – 2012

Ben Onu Çok Sevdim – Müezzin

Kertenkele / Kertenkele Yeniden Doğuş – Ziya Hoca

Sana Söz – Azmi Duran

EMİN OLCAY'IN FİLMLERİ

120 – Celal Müdür

Dinle Neyden – Aşçı Dede

Çarşı Pazar – Bekir

Yenilmeyi Düşünmedi – Anlatıcı

Kaçma Birader

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı – Molla Fenari

İntikam Oyunları

Huzurum Kalmadı – Hasan

Yolun Sonu – Nebi