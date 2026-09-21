Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde 12 sezon boyunca 'Ömer Baba' karakterini canlandıran usta oyuncu Emin Olcay, dizinin perde arkasına ilişkin olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Peki, Emin Olcay kimdir, kaç yaşında, nereli? Emin Olcay dizi ve filmleri...
EMİN OLCAY KİMDİR?
Emin Olcay, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ömer Candan (Ömer Baba) karakteriyle tanınan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1946 yılında İstanbul'da doğan Olcay, 2026 itibarıyla 80 yaşındadır.
Olcay'ın sanat hayatı 1964 yılında Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen Peter Pan müzikaliyle başladı. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde oyunculuk, yönetmenlik ve rejisörlük yaptı.
EMİN OLCAY KURTLAR VADİSİ'NDE KİMİ OYNADI?
Emin Olcay, Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Candan, yani izleyicilerin tanıdığı adıyla Ömer Baba karakterini canlandırdı. Olcay, 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra devam yapımlarından Kurtlar Vadisi Pusuda da aynı karakterle yer aldı. IMDb kayıtlarında Olcay'ın Kurtlar Vadisi'ndeki rolü Ömer Candan, Kurtlar Vadisi Pusu'daki rolü ise Ömer Baba/Ömer Candan olarak yer alıyor.
Bu karakter, Olcay'ın televizyon kariyerindeki en bilinen rollerinden biri oldu.
EMİN OLCAY'IN DİZİLERİ
Ferhunde Hanımlar – 1993
Çiçek Taksi – 1995
Deli Yürek – Yakup Efe
Yedi Numara – 2000
Kurtlar Vadisi – Ömer Candan
Karagümrük Yanıyor – İzzet
Kurtlar Vadisi Pusu – Ömer Candan
Gönül Bahçesi – Hikmet Ulupınar
Nakş-ı Dil Sultan – İbrahim
Esir Sultan – 2012
Ben Onu Çok Sevdim – Müezzin
Kertenkele / Kertenkele Yeniden Doğuş – Ziya Hoca
Sana Söz – Azmi Duran
EMİN OLCAY'IN FİLMLERİ
120 – Celal Müdür
Dinle Neyden – Aşçı Dede
Çarşı Pazar – Bekir
Yenilmeyi Düşünmedi – Anlatıcı
Kaçma Birader
Somuncu Baba: Aşkın Sırrı – Molla Fenari
İntikam Oyunları
Huzurum Kalmadı – Hasan
Yolun Sonu – Nebi