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Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması

Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması

25.09.2026 10:23:00
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Haber Merkezi
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Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması

Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı satın alacağı duyurulan Emlak Katılım'dan son dakika KAP açıklaması geldi. Açıklamada, "Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldı, sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
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Emlak Katılım, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri için resmi izin sürecini başlattı. Banka, gerekli başvuruların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yapıldığını açıkladı.

Emlak Katılım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 17 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Özel Durum Açıklaması’nın ardından banka ile ilgili taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi.

RESMİ İZİN VE ONAYLAR İÇİN BAŞVURU

Açıklamaya göre, söz konusu pay devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında gerekli resmi izin ve onayların alınması için başvurular yapıldı.

Başvuruların; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Böylece dört şirkete ilişkin pay devir sürecinde resmi aşamaya geçilmiş oldu.

İZİNLERİN ARDINDAN İŞLEMLER TAMAMLANACAK

Emlak Katılım, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Pay devirlerinin tamamlanabilmesi için ilgili kurumların değerlendirme ve onay süreçlerinin sonuçlanması bekleniyor.

İlgili Konular: #Emlak Katılım Bankası #katılımevim

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