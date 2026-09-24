Emlak vergisi nasıl sorgulanır ve ödenir? Muafiyet şartları nelerdir?

Ev, arsa veya arazi sahibi olanların her yıl ödemesi gereken emlak vergisiyle ilgili sorgulama ve ödeme işlemleri merak ediliyor. Borç bilgileri taşınmazın bağlı olduğu belediye üzerinden öğrenilebilirken, ödeme işlemleri de belediyelerin sunduğu farklı kanallardan yapılabiliyor. İşte emlak vergisi sorgulama, ödeme ve muafiyet şartlarına ilişkin ayrıntılar...

EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL SORGULANIR? Emlak vergisi borcunuzun olup olmadığını öğrenmek ve güncel borç tutarınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz birkaç pratik yöntem bulunur. Kurumlarda sıra beklemeden evinizin konforunda yapabileceğiniz sorgulama yolları şunlardır: e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama: e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Vergi Borcu Sorgulama" yazarak Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca gayrimenkulünüzün bağlı olduğu belediyenin e-Devlet üzerindeki entegre hizmetlerini kullanarak da borç dökümünüzü inceleyebilirsiniz. İlgili belediyenin web sitesi: Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesinin resmi internet sitesine girerek "E-Belediye" veya "Borç Sorgulama" menüsünden T.C. kimlik numarası veya sicil numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. Belediye vezneleri ve çağrı merkezleri: İnternet erişiminiz yoksa, gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyenin veznelerine bizzat giderek veya ilgili birimleri telefonla arayarak borç durumunuzu öğrenebilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME YÖNTEMLERİ VE TAKVİMİ Emlak vergisi ödemeleri belirli yasal dönemlerde yapılır ve sahiplerine farklı ödeme alternatifleri sunulur. Ödeme Dönemleri ve Taksitler Emlak vergisi ödemeleri genellikle iki eşit taksit halinde ödenir: Birinci taksit: Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde ödenir.

Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde ödenir. İkinci taksit: Yılın son çeyreği olan Kasım ayı içinde ödenir. İsteyen mülk sahipleri, isterlerse birinci taksit döneminde yılın tamamını tek seferde de ödeyebilirler. Ödeme Yapılabilecek Kanallar Belediye vezneleri: Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine giderek nakit veya kredi kartıyla ödemenizi bizzat gerçekleştirebilirsiniz.

Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine giderek nakit veya kredi kartıyla ödemenizi bizzat gerçekleştirebilirsiniz. Belediye internet siteleri: Belediyelerin online ödeme sistemleri üzerinden kredi kartı ile güvenli bir şekilde borcunuzu kapatabilirsiniz.

Belediyelerin online ödeme sistemleri üzerinden kredi kartı ile güvenli bir şekilde borcunuzu kapatabilirsiniz. Bankalar ve e-Devlet entegrasyonu: Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları veya vezneleri aracılığıyla belediye vergi ödemelerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

SIFIR ORANLI (MUAFİYET) ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR? Kanunlara göre, belirli şartları taşıyan bazı vatandaşlar emlak vergisinden tamamen muaf tutulur. Bu duruma halk arasında sıfır oranlı emlak vergisi denir. Kimler bu muafiyetten yararlanabilir? Emekliler

Hiçbir geliri olmayan ev hanımları

İşsiz vatandaşlar

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

MUAFİYETTEN YARARLANMANIN TEMEL ŞARTLARI Bu haktan faydalanabilmek için bazı katı kuralların eksiksiz sağlanması gerekir: Tek mesken şartı: Türkiye sınırları içinde, hisseli veya tam anlamıyla tek bir meskene sahip olmak gerekir. Birden fazla konutu olan kişilere muafiyet uygulanmaz. Yüz ölçümü sınırı: Sahip olunan tek meskenin brüt yüz ölçümünün 200 metrekareyi geçmemesi şarttır. Kullanım amacı: Konutun yazlık olmaması ve yıl boyunca sürekli oturulan bir mesken olması gerekir. Yazlıklar veya ticari amaçla kullanılan gayrimenkuller muafiyet kapsamına girmez. Gelir sınırı (Emekliler için): Emekliler için maaş dışında başka bir ticari, menkul sermaye iradı veya kira geliri bulunmaması gerekir.