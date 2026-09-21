Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken paylaşım: '3 farklı detayı fark edebildiniz mi?'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından iki görselin yer aldığı dikkat çekici bir paylaşım yaptı. EGM, görseller arasındaki 3 farklı detayın bulunmasını istedi.
“Her ayrıntı önemlidir” ifadeleriyle yapılan paylaşımda, iki görsel yan yana sunularak takipçilere “İki görsel arasında yer alan 3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” sorusu yöneltildi.
“HER AYRINTI ÖNEMLİDİR”
EGM'nin paylaşımında, “Her ayrıntı önemlidir. İki görsel arasında yer alan 3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, kullanıcıların farkları tespit ederek cevaplarını yorumlarda paylaşmaları istendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.
İşte o paylaşım...
Her ayrıntı önemlidir.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) September 21, 2026
İki görsel arasında yer alan 3 farklı detayı fark edebildiniz mi? 🔍
Cevabınızı yorumlarda bizimle paylaşın. ⬇️ pic.twitter.com/JbGIrW4nOI