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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken paylaşım: '3 farklı detayı fark edebildiniz mi?'

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken paylaşım: '3 farklı detayı fark edebildiniz mi?'

21.09.2026 13:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken paylaşım: '3 farklı detayı fark edebildiniz mi?'

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından iki görselin yer aldığı dikkat çekici bir paylaşım yaparak takipçilerine “3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” diye sordu. “Her ayrıntı önemlidir” mesajının verildiği paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından iki görselin yer aldığı dikkat çekici bir paylaşım yaptı. EGM, görseller arasındaki 3 farklı detayın bulunmasını istedi.

“Her ayrıntı önemlidir” ifadeleriyle yapılan paylaşımda, iki görsel yan yana sunularak takipçilere “İki görsel arasında yer alan 3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” sorusu yöneltildi.

“HER AYRINTI ÖNEMLİDİR”

EGM'nin paylaşımında, “Her ayrıntı önemlidir. İki görsel arasında yer alan 3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kullanıcıların farkları tespit ederek cevaplarını yorumlarda paylaşmaları istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

İşte o paylaşım...

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