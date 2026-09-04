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Emniyet şeridine çekilen kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Emniyet şeridine çekilen kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var!

4.09.2026 17:34:00
Güncellenme:
DHA
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Emniyet şeridine çekilen kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa’da kamyon, arıza yapınca sürücü tarafından emniyet şeridine çekilen kamyonete çarptı. Kazada aracı tamir eden 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.
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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

43 VA 955 plakalı palet yüklü kamyoneti arızalanınca emniyet şeridine çeken sürücüyle yanındaki arkadaşı, tamir için aracın altına girdi. Bu sırada Ertan G. idaresindeki 41 K 0102 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridindeki kamyonete çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kamyonetin altından çıkardığı 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğeri ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kamyon şoförü Ertan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada ölen ve yaralanan 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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