Emniyet'ten denize girecek yurttaşlara kritik uyarı: 'Ciddi risk oluşturuyor'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), boğulma vakalarında risk oluşturan akıntı ve dip dalgası gibi etkenlere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akıntı, dip dalgası ve panik gibi etkenler, boğulma vakalarında ciddi risk oluşturuyor. Bu tür risklere karşı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman teyakkuzda.

Güvenliğiniz için şu kurallara dikkat edelim: Cankurtaran ve uyarı işaretleri bulunan plajları tercih edin. Fırtınalı ve rüzgârlı havalarda denize girmeyin. Çeken akıntıya (rip akıntısı) kapıldığınızda panik yapmayın. Akıntıya karşı kıyıya doğru yüzmek yerine, kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmaya çalışın. Çocuklarınızı denizde ve sahilde kesinlikle gözetimsiz bırakmayın. Unutmayın, tedbir hayat kurtarır."