Emniyet verileri açıkladı: İstanbul'da son bir ayda 1 ton 432 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında ulusal ve uluslararası çapta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

9 İLÇEDE 46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar’da düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu, 922 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YIL BAŞINDAN BU YANA 6 BİN 422 TUTUKLAMA

Son operasyonlar da dahil olmak üzere yıl başından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu ile 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 6 bin 422 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

‘KARANLIK ZİNCİRİN TÜM HALKALARINI TEK TEK KIRIP ATIYORUZ’

Yıldız, son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyon da uyuşturucuyla mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucuyla mücadelede sadece sokak satıcılarına yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız” dedi.