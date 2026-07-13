Emniyetteki ifadesinin tutanağı ortaya çıktı: Başkan Güner 'rüşvet' iddialarını reddeti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin ayrıntılarına ulaşıldı.

Güner’e emniyetteki sorgusunda "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" iddialarıyla sorular yöneltildi.

"İHALE SÜREÇLERİYLE İLGİM VE BİLGİM YOKTUR"

Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çöp toplama ve temizlik işleri ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları sorulan Belediye Başkanı Güner, suçlamaları reddetti.

İhale ve alım işlemlerinin kendi belirlediği süreçler olmadığını ifade eden Güner, "Hazırlıklar ilgili müdürlüklerce yapılır ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihale edilir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasıyla ilgim ve bilgim yoktur, suçsuzum" dedi.

Soruşturmaya konu olan ihalelerin iptal edilmesiyle ilgili de konuşan Güner, iptal kararlarının "rekabet unsurunun sağlanamaması" ve "kamu yararı" gözetilerek ihale yetkililerince alındığını, bu kararların Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Danıştay tarafından da hukuka uygun bulunduğunu ifade etti.

''KAMU ZARARI OLUŞMADI''

Güner, iptal edilen ihalelerin ardından yapılan geçici ihaleler sayesinde belediyenin milyonlarca lira tasarruf ettiğini ve kamu zararı oluşmadığını vurguladı.

Operasyon kapsamında Güner'in evinde, iş yerinde ve eski avukatlık ofisinde yapılan aramalarda el konulan bilgisayarlar, e-imza flash bellekleri, nakit para ve altınlar da sorgunun konusu oldu. Güner, ele geçen 100 bin TL nakit para ile gram altınların eşine ait "gün altınları" olduğunu söyledi.

Şahsi cep telefonunun şifresini ise kendi rızasıyla vermek istemediğini belirtti.

''KONUYLA ALAKAM YOK''

Sorguda ayrıca, "sadikcankoksal" isimli bir sosyal medya hesabı üzerinden belediyedeki ruhsat ve ihale işlerine yönelik yapıldığı iddia edilen bazı mesajlaşma görselleri de Güner’e soruldu.

Güner, bu yazışmaların kendisi dışında gelişen 3. kişilere ait olduğunu ve konuyla alakası bulunmadığını dile getirdi.

SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI VERMİŞ

Emniyet sorgusunda Güner’e, temizlik hizmet alımı ihalesinde işlemlerin neden yavaş ilerlediği ve neden doğrudan açık ihale yerine pazarlık usulünün (21/B) tercih edildiği soruldu.

Güner, gecikmenin belediyeden değil, bürokratik süreçlerden kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yaptı:

"Şantiye sahasının Bakanlıkça yapılan ön tahsis süresi dolmuştu ve yazışmalar sürüyordu. Ayrıca yeni çöp konteynerlerinin alım süreci devam ediyordu. Yasa gereği açık ihalenin ilan ve kesinleşme süresi 3 ayı geçmektedir. İşin süresi biteceğinden ve açık ihale yetişmeyeceğinden, hizmetin aksamaması adına zorunlu olarak 2 aylık geçici bir ihale yapılmıştır. Ayrıca söz konusu 2024/1083351 İKN numaralı bu ihale hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde zaten resen soruşturma yürütülmüş, bilirkişi raporu aldırılmış ve 05.12.2024 tarihinde KYOK (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) verilmiştir."

2022'DEKİ ORTAK BAZ SİNYALİ SORULDU: "O DÖNEM ADAY BİLE DEĞİLDİM"

Sorgunun dikkat çeken bir diğer bölümü ise HTS analiz raporları oldu. Raporda, Güner ile soruşturmanın diğer şüphelilerinden şirket yetkilisi Ferit Onuş’un 3 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Yenibosna’da aynı baz istasyonundan sinyal aldığı (ortak baz birlikteliği) iddia edildi.

Bu tespiti reddeden Güner, tarihe dikkat çekerek, "Ben 2022 yılında belediye başkanı olmadığım gibi adaylığım dahi söz konusu değildi. Ferit Onuş isimli şahsı tanımıyorum, kendisiyle bir konuşmam olmadı, görsem de tanımam" dedi.