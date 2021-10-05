Emniyet'ten sonra İçişleri Bakanlığı'ndan da 'görüntülü arama uyarısı: Açmayın, reddedin!
Emniyet, sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen görüntüleri kullanarak vatandaşlardan şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı dikkatli olunmasını isterken İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarı geldi.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, son günlerde gündeme gelen, özellikle yurt dışı kaynaklı, sosyal medya üzerinden şantaj girişimlerine karşı uyarı yayımlandı.
Uyarıda vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.
Yayımlanan uyarıda vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI
Emniyet'ten sonra İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarı geldi. Bakanlık cep telefonlarına gönderdiği kısa mesajda "Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz" uyarısında bulundu.
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