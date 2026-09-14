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Emre Tezmen kimdir? Katılımevim YK Başkanı Emre Tezmen kaç yaşında, nereli?

Emre Tezmen kimdir? Katılımevim YK Başkanı Emre Tezmen kaç yaşında, nereli?

14.09.2026 10:21:00
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Haber Merkezi
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Emre Tezmen kimdir? Katılımevim YK Başkanı Emre Tezmen kaç yaşında, nereli?

Katılımevim’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Emre Tezmen, son yönetim değişikliğinin ardından gündeme geldi. Finans ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Tezmen’in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Emre Tezmen kimdir? Katılımevim YK Başkanı Emre Tezmen kaç yaşında, nereli?
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Katılımevim’de yaşanan yönetim değişikliği sonrası gözler yeni Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e çevrildi. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Tezmen, finans, sermaye piyasaları ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Peki, Katılımevim YK Başkanı Emre Tezmen kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

EMRE TEZMEN KİMDİR?

Emre Tezmen, finans ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı ve yönetici olarak tanınmaktadır. Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Tezmen, aynı zamanda Tera Grubu bünyesindeki çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

CFA unvanına sahip olan Emre Tezmen, ekonomi ve işletme alanlarında eğitim aldı. 1995 yılında ULB (Université Libre de Bruxelles) Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun olan Tezmen, 1997 yılında VUB (Vrije Universiteit Brussel) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamladı. Ayrıca CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahip olup CFA Enstitüsü Asli Üyesidir.

Profesyonel kariyerinde finans ve teknoloji alanlarına odaklanan Tezmen, Türkiye'nin ilk online işlem platformlarından birini hayata geçiren isimler arasında yer aldı. Kurucu ortağı olduğu Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanında Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Holding ve Peker GYO'da da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

EMRE TEZMEN SERVETİ NE KADAR?

Emre Tezmen'in toplam kişisel servetine ilişkin doğrulanmış ve kamuya açıklanmış net bir rakam bulunmamaktadır.

İlgili Konular: #katılımevim #Emre Tezmen

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