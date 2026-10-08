En az 39 X hesabına daha erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), X platformunda en az 39 hesabın daha Türkiye'den erişime engellendiğini bildirdi.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında yazar, tarihçi ve gazeteci Dilek Zaptçıoğlu, borsa ve ekonomi içerikleri paylaşan Ayhan Dadaloğlu, avukat Lale Demirkazan, gazeteci Ayça Yılmaz ve gündeme ilişkin haber ve yorumlar paylaşan Arşiv Saka'nın hesapları da yer aldı.

İFÖD'ün aktardığına göre X, söz konusu hesapların büyük bölümünü Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez hale getirdi.

465 BİN TAKİPÇİLİ HESAPLAR ENGELLENDİ

Erişime engellenen en az 39 hesabın toplam takipçi sayısının yaklaşık 465 bin olduğu belirtildi.

Bu hesaplardan 5'inin 10 binden, 15'inin ise binden fazla takipçisi bulunuyor.

En fazla takipçiye sahip hesaplar ise Ayhan Dadaloğlu'nun 242,8 bin, Arşiv Saka'nın 140,6 bin ve Dilek Zaptçıoğlu'nun 24,4 bin takipçili hesapları oldu.

Ayhan Dadaloğlu'nun aynı hesabının, önceki kullanıcı adı @AyhanDadaloglu ile 3 Ekim 2026'da da erişime engellendiği aktarıldı.

İFÖD: “SANSÜR DALGASI TSUNAMİYE DÖNÜŞTÜ”

İFÖD, sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerinin son dönemde arttığına dikkat çekti.

Dernek, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, eylül ayında en az 1270 X hesabının erişime engellendiğini ve sansür dalgasının “tsunamiye dönüştüğünü” belirtmişti.

1 Ekim'de ise erişim engeli kararlarını duyuran ve belgeleyen İFÖD'ün EngelliWeb projesinin X hesabı da erişime engellenmişti.