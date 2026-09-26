En az 80 X hesabı erişime engellendi: Aralarında Kısa Dalga, Hilmi Hacaoğlu ve Başaran Aksu da var

Sosyal medyada yayın kuruşları ve gazetecilere yönelik erişim engeli kararları gelmeye devam ediyor.

Bugün de (26 Eylül Cumartesi) aralarında basın kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ve ekonomi/finans alanında çalışan isimlerin de bulunduğu çok sayıda X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

EngelliWeb'in aktardığına göre en az 80 X hesabı erişime engellendi.

Erişime engellenenler arasında Kısa Dalga, gazeteciler Hilmi Hacaloğlu, Alptekin Dursunoğlu ve Razi Canikligil, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, siyasal iktisatçı İnan Mutlu, akademisyen Prof. Dr. Barış Övgün ile Umut-Sen’in kurucularından Başaran Aksu’nun hesapları da bulunuyor.

Erişim engelinin ardından, aralarında yatırım uzmanı Emre Şirin ve Umut-Sen'in kurucularından Başaran Aksu'nun yeni hesapları ile Kısa Dalga'nın hesabının da bulunduğu hesaplar X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

Erişim engeli getirilen isimler arasında gazetemiz yazarı ve ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy da bulunuyor.

ÖZEL'DEN TEPKİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de erişime engellenen hesaplara ilişkin X hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde, X ve Instagram platformlarında çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanık oluyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, kapatılan hesapların tek bir ortak özelliği var: Siyasi iktidarın tarafını tutmuyor olmaları… Herhangi bir sosyal medya hesabı, siyasi görüşünden dolayı milli güvenliğe tehdit sayılamaz. Milli güvenliğimiz, iktidarın siyasi hamlelerine konu edilemez. İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez. X ve Instagram platformlarını uyarıyoruz: İktidar partisinin antidemokratik talepleri üzerine aldığınız kararları yakından takip ediyoruz. Unutmayın sizin de Türkiye’deki gücünüz bir avuç iktidar yanlısı muhteristen değil milyonlarca kullanıcınızdan geliyor ve siz bu süreçte yanlış tarafta durmamalısınız. Sizleri, bir partinin, tamamen siyasi hırslarla yürüttüğü haksız sansür uygulamalarının parçası olmamaya davet ediyoruz. Türkiye, bir avuç insanın; neyi okuyacağımıza, neyi izleyeceğimize, hangi düşünceyi dinleyeceğimize karar verdiği bir ülke olmayacak. 86 milyon yurttaşımız, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti de bir siyasi partiden büyüktür."