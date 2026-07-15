En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemenin de yer aldığı ‘torba teklif’ komisyonda görüşüldü: AKP’den EYT itirafı

Görüşmeler sırasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Bir ekonomide bu kadar yolsuzluk olursa şimdi gelirsiniz, bütün faturayı emeklinin üzerine yıkarsınız. ‘Emekli sabretsin, emekli tahammül etsin, emekli beklesin’. Olmaz böyle bir şey” dedi.

Bunun üzerine AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Kim çaldı?” diye sordu.

Kırkpınar, “Böyle bir iftira olabilir mi ya? Biraz üslubunuza dikkat edin” dedi.

Usta, “Irak petrolüyle ilgili 1.5 milyar dolar hırsızlıkları yüzünden, orada birileri hırsızlık yapacak, cebine para koyacak diye benim devletim tazminat ödeyecek, daha 30 milyar dolar da turpun büyüğü de heybede bekliyor” dedi.

Usta, bunun dışında EPDK ile ilgili olarak da çeşitli iddiaları dile getirdi. AKP’liler tepki gösterdi.

‘ÇALMAYACAKSINIZ KARDEŞİM’

Bunun üzerine Usta, “Çalmayacaksınız kardeşim, çalmayacaksınız. Hırsızlık yapıldı, bu hırsızlığın sonucunda, bu kötü yönetimin sonucunda bütün fatura getiriliyor, emekliye kesiliyor” diye devam etti.

‘2002’DE VARDI, ŞİMDİ NİYE YOK?’

Emeklileri mağdur etmeye kimsenin hakkı olmadığını belirten Usta, “2002’de bu para vardı, şimdi niye yok, bana birisi bunu söylesin” dedi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Nüfus 66 milyondu, şimdi 85 milyon; emekli 6.5 milyondu, şimdi 17 milyon” dedi. Usta, “Bakın, AKP’nin Uşak milletvekili diyor ki: ‘Emeklilerin sayısı fazla’ diyor. Ne yapsın, ölsünler mi emekliler?” diyerek tepki gösterdi. Güneş, “Öyle birşey demedim” karşılığını verdi.

AKP’Lİ GÜNEŞ: SİYASİ ÇIKARLARIMIZ İÇİN

AKP’li Güneş, popülist politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek EYT ilgili eleştirilerini dile etirdi.

Güneş, şunları söyledi:

“Şimdi, daha önce EYT çıkmadan önce tüm partiler ‘EYT, EYT.’ diye, herkes EYT’den bahsediyordu. Ya bu EYT çıkınca ne olacak arkadaşlar? İşte, diyelim ki 8 Eylül 1999’da işe başlayan erkek 43 yaşında, bayan 38 yaşında; 9 Eylül’de başlayan bayan 58 erkekte 60 yaşında, şimdi, onlar ne olacak diye bakıyoruz çünkü 99’da işte rahmetli Ecevit, yine Sayın Devlet Bahçeli ve rahmetli Mesut Yılmaz; o dönemde 92 yılında rahmetli Özal’ın emeklilik sistemini bozmasından dolayı sürdürülemez olan yapıyı bir düzene sokmuştu ve bu artık böyle gidecekti. Şimdi, sırf kendi siyasi çıkarlarımız için ve oy almak uğruna yapıyı bozuyoruz.”

EMEKLİNİN TAKVİMİ!

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, konuşmasında “emeklinin takvimini” açıkladı. Bakırlıoğlu, “takvimi” şöyle anlattı:

“Emeklimiz maaşını aldığı zaman birinci gününde kirasını ödüyor, şu an Türkiye’deki ortalama kira 24 bin 179 lira. Emeklimiz maaşını aldı, birinci gün kirasını ödedi, ertesi gün de faturalarını ödedi yani elektrik faturasını, su faturasını, doğalgaz ve cep telefonu faturasını ödedi; buna da 2 bin 233 lira ücret verdi. Bu rakamları nasıl buldum ben? Tek başına kalan 3 emekli yurttaşımıza faturalarını sordum, ortalama 2 bin 233 lira bir rakam çıktı. Tabii, bu, kışın doğalgaz fiyatının artmasından dolayı daha da artacak. Bu da emeklimizin üçüncü günü, maaşını aldıktan sonra emeklimizin üçüncü gününde cebinde herhangi bir şey kalmıyor. Bu da emeklimizin dördüncü günü, emeklimiz kara kara düşünüyor yani ‘Ben evin kirasını verdim, faturalarımı ödedim ama nasıl geçineceğim, çarşıya pazara nasıl çıkacağım?’ diye kara kara düşünüyor. Eğer Google’a ‘emekli’ diye yazarsanız karşınıza çıkan figür de bu, resim de bu.”

‘FESTİVALE DESTEK VERİLMİYOR’

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı konuşmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine seslenerek, Antalya Film Festivali’ne destek verilmediğine işaret etti. Arı, “Antalya Film Festivali’ne maddi desteğiniz de yok, manevi desteğiniz de yok, açılışında da yoksunuz, ödül töreninde de yoksunuz. Böyle mi sizin sinema sektörüne olan desteğiniz? Sizden bu yılki film festivaline gerçekçi bir destek bekliyoruz, o zaman sizin samimi olduğunuzu ancak görebiliriz” dedi.

‘SİZ YAPMIYORSUNUZ’

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Komite bize destek talebinde bulunsun, destek talebi yok” karşılığını verdi. Arı, “Var, destek talepleri var” dedi. Bakan Yardımcısı Alpaslan, kendilerine ulaşmadığığını söyledi. Arı, “Hiçbirini özellikle de siz yapmıyorsunuz, ben biliyorum” dedi.