En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik önergeler reddedildi, sendikaların PTT düzenlemesine yönelik eleştirileri de dikkate alınmadı: İktidar itirazları kabul etmedi

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören “torba teklif” önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında CHP, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için önerge verdi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, önerge üzerine konuşurken, şunları söyledi:

“Bilindiği gibi emeklilerimizin çok büyük bir kesimi asgari ücretin altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor ve açlık sınırının altında da, tamamına yakını, büyük bir bölümü açlık sınırının altında maaş alıyor, ki yoksulluk sınırına yakın maaş alan zaten çok az emekli var, yüzde 100’ü de bunun altında. Bu düzenlemeyle böyle altı ayda bir sürekli en düşük emekli aylığını kanunla yapmaktansa net asgari ücret ne ise otomatik olarak ona bağlanması ve düzenli olarak da artık net asgari ücretle ilgili olarak en düşük emekli aylığının belirlenmesi, bunun yanı sıra da sadece en düşük emekli aylığının değil, diğer emeklilerin de seyyanen zam alarak aradaki makasın da düzeltilmesi, çalışan ve emekli arasındaki maaş farkının da hiç olmazsa bu düzenlemeyle belirli bir seviyeye çekilmesi konusunda da bir düzenleme yapılmış olacak.”

‘SEFALET ÜCRETİ’

DEM Parti, en düşük emekli aylığının yılda iki kez, DİSK ve Türk-İş tarafından açıklanan son yoksulluk rakamlarından daha yüksek olanın yarısından az olmaycak şekilde artırılması için önerge verdi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, “Kim ayda 23 bin 552 lirayla bu ülkede insanca yaşayabilir? Bu sefalet ücreti asla kabul edilemez, bizden bunu beklemeyin. Önergemizle biz asgari ücret değil, şunu talep ediyoruz: Yani insani yaşam düzeyine eşitlenmeli diyoruz. En az yoksulluk sınırının yarısına getirilmelidir emekli aylıkları” dedi.

TERCİH KİMDEN YANA?

İYİ Parti, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine çıkarılması için önerge sundu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “AKP, hükümetleri tercihini emekliden yana mı yapacak yoksa başkalarından yana mı yapacak? Biz bu tercihin bütçe kullanırken emekliden yana yapılmasını burada söylüyoruz, önergelerimizi bu çerçevede sunuyoruz” dedi.

‘ONURLU BİR HAYAT’

Yeni Yol Partisi de en düşük emekli aylığının 28 bin 75 liraya çıkarılması için önerge sundu. Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, “Hepimizin emeklilerimize yaşanılabilir, onurlu bir şekilde hayat süreceği bir maaş sunmak görevimiz. Bu görevle en azından bir asgari ücret seviyesinde emeklilerimize bir ücret artışı sağlayalım” dedi.

HEPSİNE RET!

Ancak iktidar muhalefetten gelen bütün önergeleri reddetti. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olarak komisyondan geçti. Haftaya genel kurulda görüşülecek.

SENDİKALARIN İTİRAZLARINA DA RET!

Teklif ile PTT’nin personel sistemi sil baştan değiştiriliyor. Bütün personel idari hizmet sözleşmeli yapılıyor. Kabul etmek istemeyenler başka kurumlara gönderiliyor. Ücret, yönetim kurulunun kararına bırakılıyor. İş güvencesinin ortadan kalkacağına yönelik de eleştiriler var. Görüşmeler sırasında sendika temsilcileri ile muhalefet milletvekilleri tepkilerini dile getirdi. Ancak iktidar hiçbirisini kabul etmedi. Maddeler itirazlara karşın aynen geçti.