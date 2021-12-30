Endonezya sularında "yüzen tank" yakalandı!

30 Aralık 2021 Perşembe, 12:15

Askeri bir tanka benzeyen gizemli nesne Endonezya sularında yüzerken görüntülendi. Nesnenin fotoğrafları Endonezya sosyal medyasında yayılarak viral olmuştu. Yerel basın görüntüleri, Güney Çin Denizi'nin en güney kısmında yer alan ve büyük ölçüde Endonezya'nın karasularında bulunan Natuna Denizi'ndeki petrol kulesi çalışanlarının çektiğini bildirmişti.

Öte yandan, Independent Türkçe'nin haberine göre, Endonezya Ordusu "gizemli tanka" dair çalışmalar yapıldığını belirtse de ordu yetkilileri birbirleriyle çelişen açıklamalar yaptı.

ORDU BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ

Binbaşı Saul Jamlaay, nesnenin yerel bir petrol ve gaz şirketi olan Star Energy'ye ait olduğunu ve cismin, şirketin açık deniz teçhizatından koptuğunu iddia etmişti.Amiral Julius Widjojono ise tankın nereden geldiğinin bilinmediğini belirterek farklı bir açıklama yapmıştı.

Fotoğraf: Endonezya ordusu

Nesneyi yakalayan ordunun yayınladığı görüntülerde, gizemli nesnenin iyi hazırlanmış bir replika olduğu görüldü. Nesne, ABD yapımı M1 Abrams tankına ve Çin yapımı Type 15 tankına benzetildi.

Endonezya Donanması, nesnenin gizemini koruduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter/@Harian_Jogja