Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, randevuyu ‘seçmece’ verdi: Bakanlıktan ‘Yardımcı burada değil’ yalanı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, butlan CHP’sini temsilen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nda direnişini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik madencilerinin yanına geldi.

Demir, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile görüşmesinin ardından açıklama yaparak Tarcan’ın işçilerin alacaklarının en kısa zamanda ödeneceğini söylediğini aktardı. Madenciler, Demir’in alandan ayrılmasının ardından Demir’e “Bizi dinlemeden niçin görüşme yapıyor, notlar almadan nasıl görüşüyor” tepkisini gösterdi.

BAKANLIK SADECE İSTEDİKLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Madencilerin destek için yanında olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 4 gündür bakanlık temsilcisiyle görüşebilmek için eylem yapan işçilerin bakanlık temsilcileriyle görüşememesine tepki göstererek “Biz 4 gündür bakanlık temsilcileriyle görüşmek için randevu istiyoruz. Bize randevu vermediler. Bugün bir vekil, bakanlık temsilcisiyle görüşüp burada bir açıklama yapıyor. Eylemimize destek için gelmiş, başımız gözümüz üstüne. Ama daha aradan yarım saat geçmeden bir daha yetkililerden randevu istedik. Aldığımız yanıt, ‘Bakan yardımcısı burada değil’ oldu” dedi.