Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki TENMAK'ın lisans başarı bursu için başvuru süreci öğrencilerin gündeminde. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı burs başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılır?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde yürütülen burs programı için başvurular 1 Eylül 2026 itibarıyla açıldı. YKS’de ilk 100 binlik dilime giren ve belirlenen 41 lisans programından birine yerleşen toplam 500 öğrenciye verilecek burs miktarı aylık 13 bin 750 TL olarak açıklandı. Program kapsamında öğrencilere ayrıca TENMAK uzmanları tarafından kariyer ve mentörlük desteği de sağlanacak.

BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvurular, TENMAK'ın resmi portalı olan burs.tenmak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Şartları taşıyan adaylar, yerleştikleri bölümlerdeki YKS başarı sıralamasına göre değerlendirmeye alınacak. Birinci sınıfı tamamlayan öğrencilerin başvurusunda ise genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranıyor. Ayrılan kontenjanlar doğrultusunda en yüksek başarı sırasına sahip 500 lisans öğrencisi burs almaya hak kazanacak.