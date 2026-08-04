Enflasyon gelirleri tırpanlamaya devam ediyor: Emekçi ‘ek zamda’ birleşti

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş-aylıklarında temmuzda yüzde 13.52 oranında artış yapıldı. Ancak bunun yüzde 6.09’u geçmiş 6 ayın enflasyon farkıydı. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı yüzde 7’ydi. Temmuzda enflasyon yüzde 1.78 geldi. Memur ve memur emeklisinin aldığı yüzde 7’lik toplu sözleşme zammının yüzde 1.78’i şimdiden eridi. Temmuz-aralık enflasyonu yüzde 7’yi aşarsa memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alacak.

GELECEK YIL ZORLU

Ancak milyonlarca memur ile memur emeklisini gelecek yıl çok daha zor bir dönem bekliyor. Hakem Kurulu kararına göre gelecek yıl memur ve memur emeklisi sadece yüzde 5+4 oranında zam alabilecek.

KESK YÜZDE 35 İSTEDİ

KESK, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) hesaplamasına göre açlık sınırının 48 bin 819, yoksulluk sınırının 120 bin 669, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de 77 bin 801 liraya çıktığına işaret ederek yüzde 35 ek zam istedi. 20 bin kamu emekçisinin imzasını taşıyan yüzde 35 ek zam talebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde de dile getirildi.

MEMUR-SEN, ŞİMŞEK’İ SUÇLADI

Memur-Sen, enflasyon verilerinin, yüzde 7 oranındaki artışın daha önceki 3 yıllık süreçte olduğu gibi enflasyona yenileceğini gösterdiğine dikkat çekti. Kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirlilerin en büyük geçim sıkıntısını kira, gıda ve zorunlu harcamaların oluşturduğuna işaret eden Memur-Sen, “Gelirin gideri aştığı, tasarruf etmenin imkansızlaştığı, ayı tamamlamak için borçlanarak geçimin sağlandığı bir süreç yaşanıyor” dedi.

İsim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i suçlayan Memur-Sen, “Bugün geldiğimiz noktada kamuda yükselen sesin, kamu görevlilerimiz özelinde oluşan mağduriyetin ve ücretlerde oluşan dengesizliğin sorumlusu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Maliye Bakanlığı yöneticileridir” görüşünü kaydetti. Memur-Sen, kamuda ücret dengesinin sağlanmasını, personel reformu yapılmasını istedi.

2 PUAN GİTTİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yüzde 7’lik artışın yaklaşık 2 puanının daha ilk ayda eridiğine dikkat çekti. Kahveci, “Enflasyon farkının yanı sıra kamu görevlileri ve emeklilerine ek zam, refah payı ve alım gücünü kalıcı biçimde koruyacak eşel mobil benzeri bir ücret güncelleme sistemi hayata geçirilmelidir. Aksi halde her maaş artışı daha ilk aydan erimeye devam edecek, kamu çalışanları ve emeklilerimiz enflasyon karşısında her geçen gün biraz daha geriye düşecektir” dedi.

‘TEK AYDA BUHARLAŞTI’

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yüzde 7’lik toplu sözleşme artışının daha ilk ayda erimeye başladığına dikkat çekti. Kaya, “Temmuz enflasyonu yüzde 1.78 çıkmış, bu oranın dörtte birinden fazlası tek ayda buharlaşmıştır. Açıklanacak her yeni rakam bu erimeyi büyütecektir. Talebimiz nettir: Enflasyon farkı altı ay sonra değil her ay maaşa yansıtılmalı, geçmiş kayıplar karşılanmalı, maaşlara büyümeden pay ve refah payı eklenmeli, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş verilmelidir” dedi.

ASGARİ ÜCRET DE ERİDİ

Asgari ücrette 7 aylık erime de 5 bin 576 liraya ulaştı. Asgari ücretlinin alım gücü 22 bin 500 lira seviyelerine indi. Yaklaşık 8 milyon işçi, ocak ayı sonuna kadar 28 bin 75 lira almaya devam edecek. Zamlı asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Ancak işçiler ücretlerini çalışıp aldıkları için ocak ayı sonuna kadar zamlı ücreti alamayacak.

‘FATURAYI BİZ ÖDEMEYECEĞİZ’

Birleşik Kamu-İş, “Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eriyince TÜİK ve Maliye Bakanı rahatladı” açıklamasını yaptı. TÜİK’e tepki gösteren Birleşik Kamu-İş, “Çarşıdaki pazardaki gerçeklikle uyuşmayan, adeta ‘TÜİK Harikalar Diyarı’nda’ dedirten bu oranlar bile gösteriyor ki dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna sahibiz” görüşünü kaydetti. Konfederasyonun açıklamasında, şöyle denildi:

“Kamu çalışanları ve emeklilerine enflasyon farkından ayrı olarak temmuz ayında yüzde 7 oranında zam yapıldı. Yılın kalan altı aylık dönemindeki enflasyonu karşılasın diye yapılan bu zammın yüzde 25’i daha ilk ayda eridi... Krizi çıkartan hükümet, sefayı süren sermaye; bu faturayı biz ödemeyeceğiz.”