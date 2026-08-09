Enflasyon hedefi tutmadı: Bahane çok, övünme bol!

İktidar, 2023’teki genel seçimlerin ardından 2026 yılında enflasyonun tek haneye ineceği sözünü vermişti. Bu vaat Orta Vadeli Program’a da yansımıştı. 2023 yılında yayınlanan Orta Vadeli Program’da enflasyonun 2026’da yüzde 8.5’e ineceği hedefine yer verilmişti. Ancak iktidarın bu hedefinin gerçekleşmesi beklenmiyor. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 26 ile yüzde 30 aralığında olacağı tahminleri yapılıyor.

GEREKÇE ‘ENERJİ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te milletvekillerinin soru önergelerine yanıt verirken, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik dengesizliklerin önemli ölçüde giderildiğini, finansal istikrarın güçlendirildiğini savundu. Şimşek, dezenflasyon sürecindeki kesintinin nedeni olarak ise “jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan enerji fiyatlarını” gösterdi. Şimşek, şöyle dedi:

“Yaşanan jeopolitik gerginlikler nedeniyle yılın ilk yarısında yükselen enerji fiyatları dezenflasyon sürecini geçici olarak kesintiye uğratmıştır. Ancak eşel mobil sistemi başta olmak üzere uygulanan politikalar sayesinde enflasyon üzerindeki etkinin nispeten sınırlı kalması beklenmektedir. Eğitim sektöründe kural bazlı fiyatlama, gıda enflasyonundaki yavaşlama ve kira artışlarının kademeli olarak gerilemesiyle birlikte dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde devam etmesi öngörülmektedir.”

Enflasyonla mücadelenin gıda, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok sektöre yönelik arz yönlü politikalarla desteklendiğini savunan Şimşek, gıda arzını artırmaya yönelik sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve lojistik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, tarım sektörünün desteklendiğini bildirdi.

YARDIM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Şimşek, sosyal yardım sisteminin değiştirileceğine de dikkat çekti. Şimşek, “Mevcut sosyal yardım sistemimiz; aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmakta ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çatısı altında konsolide edilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir” dedi.

ARTIŞLARLA ÖVÜNDÜ!

Geçtiğimiz günlerde yasa değişikliği ile 23 bin 552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ile övünen Şimşek, 2002 yılının aralık ayından bugüne en düşük emekli aylığındaki reel artışın yüzde 661’e ulaştığını bildirdi. İktidarın övündüğü 23 bin 552 liralık aylıkla yaklaşık 5.1 milyon emekli bir ay geçinmeye çalışıyor. En düşük emekli aylığı açlık sınırının da altında bulunuyor.

Şimşek, açlık sınırının altındaki halen 28 bin 75 lira olan asgari ücretteki artışlarla da övündü. Şimşek, 2002 yılının aralık ayından bugüne asgari ücrette reel olarak yüzde 224 oranında artış sağlandığını belirtti.