Enflasyonda beklenti yüksek zam oranları düşük: Sözleşme yenilenmezse emekçi bitik

İktidar 2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP’yi yayınladı. Bu yıla yönelik enflasyon beklentisi yüzde 28.4’e çıkarılırken, gelecek yıla yönelik hedef de yüzde 21’e yükseltildi. Bu beklenti milyonlarca memur ile memur emeklisi için gelecek yılın zor bir yıl olacağını gösterdi. Milyonlarca memur ile memur emeklisine hakem kurulu kararı ile gelecek yıl için yüzde 5+4 oranında zam verilmişti. Yüzde 21 enflasyon beklentisi karşısında yüzde 5+4’lük zam düşük kaldı.

ZAM DEĞİL KAYBIN TELAFİSİ

Memur ile memur emeklisi enflasyon, zam oranını aşarsa enflasyon farkı alabiliyor. Ancak bu 6 aylık dönemler sonunda eline geçiyor. Ayrıca enflasyon farkı zam değil, geçmiş dönemin kayıplarının gecikmeli olarak memur ile memur emeklisine verilmesi anlamına geliyor. İktidarın seçim yaklaşırken düşük oranlarda kalan artışlar konusunda nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Memur konfederasyonları ise aylardır, ek zam, seyyanen zam taleplerini dile getiriyor. Sözleşmenin yenilenmesini istiyor. İktidar ise bu konuda bir adım atmıyor. Memur konfederasyonlarının bu konudaki taleplerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK ?

İktidar, asgari ücrette artış yaparken gelecek döneme dair enflasyon hedeflerini dikkate alıyor. Bu hedefin biraz üzerinde artış yapıyor. Halen 28 bin 75 lira olan net asgari ücret açlık sınırının altında. Türk-İş’in hesabına göre, ağustos itibariyle açlık sınırı 37 bin 388 liraya ulaşmış durumda. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığı varsayılsa 36 bin 498 lira ile şu anda bile açlık sınırının altında kalıyor. Seçim yaklaşırken iktidarın gerek memur ve memur emeklisinin artışları, gerekse de asgari ücret artışı konusunda izleyeceği yol merak konusu.

KAMU İŞÇİSİNİN SÖZLEŞME YILI

Bu arada gelecek yıl hükümet ile işçi konfederasyonları, binlerce kamu işçisi için sözleşme masasına oturacak. Kamu işçilerinin 2027-2028 yıllarındaki ücret artışları belli olacak. Seçim öncesinde zam pazarlığı yapılacak. Ardından da ağustos ayında hükümet ile memur konfederasyonları 2028-2029 dönemi zam pazarlığı için masaya oturacak.