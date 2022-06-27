Engelli ağabeyini öldüren katilden kan donduran ifade: 'Acı çekiyordu, kurtardım'
Büyükçekmece'de bir sitede oturan İbrahim Enes Kaplan (28), ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan’ı (35) kafasından vurarak katletti. Gözaltına alınan İbrahim Enes Kaplan'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, ‘Acı çekiyordum, kurtardım’ dediği öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece’de bir kişi, zihinsel engelli kardeşini tabanca ile başından vurarak öldürdü. Katil kardeşin ilk ifadesinde, ‘Acı çekiyordu kurtardım’ dediği öğrenildi.
Olay, 26 Haziran Pazar, akşam saatlerinde Büyükçekmece'de bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir dairede oturan İbrahim Enes Kaplan (28), ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan’ı (35) kafasından vurarak öldürdü.
Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından zihinsel engelli Kadir Kaplan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
İLK İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ
Ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan, polise verdiği ilk ifadesinde, ‘Acı çekiyordum, kurtardım’ dediği öğrenildi. Kadir Kaplan’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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