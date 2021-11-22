Engin Altay tarih verdi: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının erken açıklanmasının doğru bulunmadığını söyleyerek, adayın açıklanacağı tarihi duyurdu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyaset gündeminde uzun zamandır merak edilen, "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" tartışmaları üzerine Altay, adayın kim olacağını açıklamadı ancak adayın açıklanacağı günü duyurdu.
"KARARIN ALINDIĞI GÜN AÇIKLAYACAĞIZ"
Altay, "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız" yanıtını verdi.
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