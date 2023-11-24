Engin Polat'ın akrabası tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi olan Gökay Bekar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:04
Engin Polat'ın akrabası tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Abone Ol google-news

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce aralarında Dilan Polat ve Engin Polat’ın da bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde mevcutlu gelen Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi olan Gökay Bekar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.


İlgili Haberler

Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasında dikkat çeken ifade: 'Lüks araçları başkalarına devredelim...'

Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasında dikkat çeken ifade: 'Lüks araçları başkalarına devredelim...'
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı açıkladı: 'Bahis veya kara para aklamaya ilişkin soru sorulmadı'

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı açıkladı: 'Bahis veya kara para aklamaya ilişkin soru sorulmadı'
Dilan Polat'tan Engin Polat'a: İntihar etmek istiyorum

Dilan Polat'tan Engin Polat'a: İntihar etmek istiyorum

En Çok Okunan Haberler