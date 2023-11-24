Engin Polat'ın muhasebecisi tutuklandı
Polat ailesine yönelik soruşturmada Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi olan Gökay Bekar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gökay Bekar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLU SAYISI 16 OLDU
Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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